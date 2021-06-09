«Самый прибыльный стартап в мире». К чему приведет ограничение скорости в городах до 30 км/ч

Сторонники идеи приводят в пример опыт Италии, где существует знак «Зона 30». Там, где он действует, скорость движения ограничена именно этой цифрой Фото: Shutterstock

Об этом заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин.

НИЖЕ СКОРОСТЬ — МЕНЬШЕ СМЕРТЕЙ

Научный центр безопасности движения МВД согласился в два раза срезать скорость для автомобилистов в городе. Об этом заявил глава центра Дмитрий Митрошин. Но, по его словам, есть одно «но»:

- Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч, — сказал Митрошин.

Стоит отметить, речи о том, что перед каждым населенным пунктом, будь то деревня на трассе или город-миллионник, поставят знак с новым лимитом, не идет. Митрошин отметил, что к каждой улице, к каждому повороту надо искать отдельный подход.

Он подчеркнул, что снижение скорости очень благотворно влияет на снижение смертности на дорогах, но и до абсурда доводить запреты не нужно: «можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет».

ЗАЧЕМ НАМ ГИБДД?

В этой логике есть свой смысл. Правда, запретить движение нельзя, но можно попробовать поставить вне закона двигатель внутреннего сгорания. Тогда придется пересесть на гужевые повозки. Но это уже лирика. В реальности снижение скоростного порога позволит собирать больше штрафов, особенно в маленьких населенных пунктах, но никак не повлияет на смертность на дорогах, уверен Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

- Представьте, что главы нескольких деревень в условной Ярославской области, через которые проходит шоссе, решат сделать у себя ограничение в 30 км/ч. Они воспользуются этим документом, поставят камеры и потом купят себе виллы, яхты и прочие Moet & Chandon в красивых и теплых местах. Эти деревни с камерами станут самым прибыльным стартапом. Круче, чем акции Tesla или вложения в биткоин.

Одним словом, от нового лимита пострадают только водители. Хотя не только. Вторыми под удар попадут сотрудники дорожной полиции. Они будут больше не нужны.

- Мы увидим на дорогах новые камеры в огромных количествах, - прогнозирует Шапарин. - И сразу после них ГИБДД, которое, как коллекционная модель, сократится в масштабе 1:43. У нас уже сегодня 87% штрафов выписываются камерами. И когда это увидит Минфин, он задаст логичный вопрос: «зачем нам сотни тысяч полицейских на дорогах?» И будут правы.

«У НАС ВСЁ ДОВЕДУТ ДО АБСУРДА»

Сторонники идеи приводят в пример опыт Италии, где существует знак «Зона 30». Там, где он действует, скорость движения ограничена именно этой цифрой. Но в России так работать не будет, уверен эксперт.

- Там, где в Италии стоит такой знак, просто невозможно ездить быстрее. У нас то же самое - ни один водитель не будет нестись по Гнездниковскому переулку, потому что это физически невозможно. Но если дать нашим управленцам в руки такой механизм он станет гранатой в руках обезьяны. У нас введут все возможные ограничения, как только появится возможность.

При этом никто не спорит, что смертность на дорогах нужно снижать всеми доступными методами. Только новые ограничения и запреты уже не помогают — их возможности исчерпаны. Теперь нужно думать о другом. Например, прививать с пелёнок культуру вождения и улучшать качество дорог. По статистике, один отбойник на Кутузовском проспекте в Москве спасет десятки жизней, а сколько таких мест по стране?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ужесточения для пьяных за рулем, владельцев оружия и за искажение истории: Какие законы приняла Госдума

Нижнюю палату парламента VII созыва можно уже сейчас смело назвать одной из самых активных (подробности)