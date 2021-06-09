Не народом единым: кто заплатит за мусорную реформу?

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Министерство природы на этой неделе вынесло на общественные обсуждения законопроект о РОП. Пусть вас не пугают эти буквы. За ними скрывается аббревиатура “расширенная ответственность производителей”. И суть сводится к простому принципу: загрязнитель — платит. То есть бизнес должен платить экосбор за утилизацию упаковки — чтобы в стране заработала экономика замкнутого цикла, а не новые полигоны... РОП работает уже давно и успешно во всем мире. Но в России компании пока активно спорят с новыми правилами и платят всего 3,5 млрд рублей экосбора на фоне 193 млрд рублей, которые платит население в тарифе за вывоз отходов. Что придумали в Правительстве для того, чтобы исправить несправедливый перекос уже со следующего года?

100% утилизации

Проект закона определяет, как будет регулироваться вся система по утилизации упаковки и товаров. Чиновники объяснили, кто, кому, как и когда платит экологический сбор. За его собираемость теперь будет отвечать Российский экологический оператор (РЭО). Для этого создадут специальную электронную систему — она уберет все лазейки для недобросовестных компаний и сделает отрасль прозрачной на всех этапах сбора средств. Ни один жулик не пройдет. РОП работал в России и раньше с 2015 года, но на доверительной основе, без четкого контроля, чем и пользовались недобросовестные бизнесмены.

Новый документ вводит норматив в 100% для утилизации упаковки уже со следующего года. Это значит, что производители должны будут полностью платить за ее правильную утилизацию вместо того, чтобы бросать на свалку в ближайшем овраге. Предприятия для правильной утилизации как раз построят на деньги из нового Фонда РОП. Сейчас их берут из бюджета страны.

Как уточнили в РЭО, 100-процентное обязательство платить за утилизацию упаковки есть во всем мире. Причем нормативы переработки за рубежом выше в три раза, чем в России, в Германии — это 80−100%, в Канаде 20−40%, в Корее — 30−80%.

В документе также говорится, что вводится специальный двойной норматив. С одной стороны, для того чтобы стимулировать к использованию экологическую упаковку (не хочешь платить больше — перерабатывай сам). А с другой, чтобы была возможность строить новые заводы по переработке в России (если сам не хочешь ничего строить). Таким образом, производители платят не только за утилизацию, но и за строительство мощностей, которые сделают ее возможной. Раньше это приходилось делать населению...

Глава Минприроды РФ Александр Козлов подчеркнул важность создания экономики замкнутого цикла, и отметил роль РОП в ее формировании. Производителям, которые до сих пор избегали утилизации, неизбежно придется платить за нее.

«Глобальная цель — это построение экономики замкнутого цикла. Что нам нужно для этого сделать? Вовлекать в оборот больше вторичного сырья, перерабатывать вторичные материальные ресурсы вместо того, чтобы отправлять все твердые коммунальные отходы на полигоны. Но для всего этого нужна инфраструктура, а платить за ее создание обязан загрязнитель. Те недобросовестные производители, которые на бумаге все утилизировали, а на деле выбросили в лес или на свалку. РОП, в том числе информационная система и фонд, в первую очередь, позволят их выявить, а во вторую — заставят платить», — сказал министр.

Фото: Public domain

Копейка рубль бережет: цены на товары не вырастут

Существует мнение, что из-за введения нормативов на утилизацию начнут расти цены на товары. Однако это не так. В Российском экологическом операторе провели расчеты по ценам и выяснили, что рост может составить не более 1-2%.

К примеру, двухлитровая бутылка кока-колы может стать дороже на 14 копеек, то есть на 0,13%, банка тушенки весом 0,5 килограмма — на 19 копеек (+0,12%), бутылка кетчупа весом 320 граммов — на 72 копейки, или 1%.

Против обязательного экосбора выступали производители и импортеры электроники. Как раз в этом сегменте речь шла о росте цен на 22%. Согласно расчетам РЭО, в среднем повышение цены может достигнуть 1,5%, а максимально 5,6%.

В целом связывать повышение цены на товары с введением экосбора было бы неверно, так как до 2022 года система РОП была доверительной. И расходы на утилизацию и так должны были быть заложены в себестоимость продукции. Но вместо этого недобросовестные производители покупали липовые бланки о утилизации…

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, обновленная концепция РОП с прозрачной информационной системой позволит увеличить собираемость платежей экологического сбора.

«Новые правила помогут сделать отрасль ТКО более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка. Таким образом мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения. Ведь сеи час платежи граждан за ТКО — 193 млрд рублеи в год, а платежи бизнеса за экосбор по старои системе РОП — 3,7 млрд рублеи /год. Справедливо? Не думаю. Чтобы исправить этот перекос необходима цифровизация, то есть создание электронной системы. Она обеспечит прозрачность собираемости платежей в рамках РОП», — отметил Буцаев.

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Что думают эксперты?

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов говорит, что собранные средства с производителей (экологический сбор) будут “окрашены”, будет понятно, на что их расходуют — развитие инфраструктуры и мощности по переработке. В этом как раз поможет созданная информационная система, которая соберет все данные по упаковке, товарам, производителям и импортерам.

«На базе цифровой платформы будут собраны воедино несколько реестров, в том числе упаковки и товаров, их производителей и импортеров, а также утилизаторов, включая данные о мощностях. Информационная система сделает отрасль более прозрачной, будет способствовать сбору достоверной статистики, и, следовательно, развитию сферы обращения с отходами. Собранные данные позволят дифференцировать потребности в перерабатывающих мощностях.

Механизм РОП был запущен в 2015 году. Недобросовестный бизнес зачастую подделывал акты об утилизации образованных отходов упаковки. В этой связи, собираемость экосбора была крайне мала. Новый законопроект, разработанный в соответствии с дорожной картой по реализации РОП, позволит исключить фальсификацию сделок и липовые договора», — отметил Исмаилов.

В «Деловой России» считают, что авторам проекта нужно доработать бюрократические формулировки, но при этом поддержали обновленный документ, так как в нем прописано распределение средств на поддержку отрасли.

«В законопроекте четко прописаны функции фонда, распределение средств на поддержку отрасли, представлены группы товаров, которые попадают под экологический сбор. При этом исключены экспортные товары. Комитет по экологии ООО „Деловая Россия“ поддерживает принципы, заложенные в законопроекте», — сказал Ильдар Неверов, председатель Комитета по экологии ООО «Деловая Россия».

В ассоциации «Лиги переработчиков макулатуры» считают, что РОП сыграет ключевую роль в двукратном уменьшении объемов захоронения ТКО, при этом принятие такого документа стало долгожданным событием для отрасли.

«Отрасль ждет скорейшего внедрения положений утвержденной правительством концепции РОП, которые в том числе нашли свое отражение в представленном законопроекте. Пять лет мы жили в условиях, когда влияние РОП как экономического инструмента было минимальным, а показатели переработки коммунальных отходов практически не менялись.

Предстоит еще немало работы по разработке подзаконных актов для выстраивания оптимальной для российских условий экономической модели, стимулирующей вовлечение отходов в хозяйственный оборот, после чего новая система РОП сможет сыграть ключевую роль в достижении национальных целей по двукратному снижению объемов захоронения твердых коммунальных отходов», — Алексей Сергеев, исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры».

В Ассоциации переработчиков вторичных ресурсов напомнили о необходимости создания экономики замкнутого цикла и о том, что за утилизацию должны платить производители и импортеры товаров и упаковки.

«Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит», — Владислав Гроевой, Ассоциация переработчиков вторичных ресурсов.

Один из участников разработки дорожной карты проекта отметил работу РЭО и Минприроды. В Союзе стекольных предприятий обратили внимание на то, как население обращается с отходами, которые остаются после продукции из стекла, многие упаковку не возвращают.

«Законопроект подготавливался в рамках дорожной карты по реализации концепции РОП. Союз стекольных предприятий также принимал участие в ее разработке. Продукция из листового стекла, стеклопакеты и оконные блоки были для нас ключевым аспектом в работе, и в 2021 году эти товары были исключены из системы РОП, так как не являются конечными товарами в потреблении.

Однако сейчас мы бы хотели акцентировать внимание на важности уточнения относительно упаковки. Стекло отгружается покупателям в деревянной таре с использованием пленки и металлической ленты, которые от покупателей стекла не возвращаются. Покупатели стекла не отправляют на захоронение все элементы упаковки, а находят им дальнейшее применение. Норматив утилизации для упаковки стекла в такой ситуации трудновыполним, так как население зачастую не возвращает упаковку. При этом необходимо отметить большую проделанную работу ППК РЭО и Минприроды России по подготовке законопроекта», — Сергей Секин, исполнительный директор Союза стекольных предприятий.