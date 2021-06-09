Сильно похудел и еле ходит: что случилось с 73-летним Михаилом Шуфутинским

Михаил Шуфутинский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаил Шуфутинский в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем. 73-летний певец стремительно худеет и еле ходит. Михаил Захарович честно признался - чувствует себя он неважно.

Михаил Шуфуинский обычно очень бодрый и общительный. Но на одном из светских мероприятий выглядел грустным, сильно осунулся и с трудом передвигался. Виной всему перенесенный коронавирус. Артист сообщил светским хроникерам, что во время болезни у него развилась пневмония, были поражены легкие. Он мучился от высокой температуры и кашля.

За то время, что певец болел ковидом, который он "подхватил" на одной из светских вечеринок, Шуфутинский сбросил шесть килограммов. А до этого еще 30 кило.

Что касается проблем с ногами, то медики пока что не могут помочь Шуфутинскому. Он разводит руками и надеется на лучшее. "У меня после ковида возникло осложнение. Я до сих пор прихрамываю. Врачи ничего не говорят. Надеюсь, скоро пройдет", - цитирует его Собеседник.Ru.

Не так давно, кстати, Шуфутинский рассказывал об операции на позвоночнике. Артист признался, что стал чувствовать онемение в руках. «Это ламинэктомия - делается на верхней части позвоночника. Пришлось удалить три позвонка, потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров и все», - делился певец.

Рядом с артистом находится его давняя любовь - танцовщице Светлана Уразова. Красавица младше звезды на 30 лет. "Каждый наш день начинается с поцелуя, - говорит как-то счастливый Михаил Захарович. - Я просыпаюсь утром и спрашиваю у жены: «Ты не хочешь меня поцеловать?» Она отвечает: «Конечно, хочу!» - и целует. Вот в чем наш секрет счастливой жизни. Мне вообще нравятся женщины покорные, потому что я сам с характером".

Со Светланой певец знаком более 20 лет. Она пришла устраиваться к нему в коллектив танцовщицей. Чувства со стороны короля шансона вспыхнули сразу. Но девушка долго не отвечала на них взаимностью. Шуфутинский в то время был женат. И лишь после смерти супруги шансонье Уразова приняла его ухаживания. "Я ее очень долго добивался. Мы знакомы уже 25 лет. Я был женат тогда, а она мне отказывала. В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают. Я понимаю, что жив, ведь со мной рядом самый близкий человек. Вся моя семья хорошо приняла Свету", - радуется счастью исполнитель.