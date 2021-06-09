Шойгу тверскому губернатору: «Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) во время посещения Тверского суворовского военного училища. Второй слева - губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область заявил о запуске "проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора" во всех регионах страны.

- Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы, - обратился Шойгу к губернатору области Игорю Руденю. - Военкоматы в армии – это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, Вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта.

Игорь Руденя стал отвечать, что область "способна уложиться и в более короткие сроки".

- Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу, - пошутил Сергей Шойгу.

Напомним, 7 июня в интернете появилось видео с визитом Шойгу в один из столичных военкоматов с проверкой. Там министр не обнаружил у сотрудников, которые рассылают по обыкновенной почте повестки в армию, персональных компьютеров. "Ячейка, почта... Вы что, как партизаны-то письма закладываете?" - отчитал сотрудников министр.