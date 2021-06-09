Руководитель Ростуризма Зарина Догузова: «Люди с удовольствием путешествуют на русский Север»

Фото: Правительство Мурманской области

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил проект «Новый Мурманск». Концепция заключается в комплексной реновации промышленной территории Мурманского судоремонтного завода Морского флота в уникальное городское пространство, а также включает создание на его месте международного культурно-делового центра. В мероприятии принял участие председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ

Развитие масштабного проекта, как подчеркнул во время выступления глава региона, станет драйвером для развития экономики, позволит создать новые рабочие места и раскрыть туристический потенциал Кольского Севера.

«Выбор территории, которая после воплощения проекта должна обрести вторую жизнь и превратиться в точку притяжения для жителей и гостей города, обусловлен рядом причин. В первую очередь это близость к центру Мурманска и ключевым точкам туристической инфраструктуры, а также возможность выхода к Кольскому заливу, – сказал Андрей Чибис. – Ожидается, что по итогам реализации «Нового Мурманска» к 2035 году прирост валового регионального продукта может составить более 13 млрд рублей, объемы туристического потока возрастут в 3 раза, а также будет создано более 3000 новых рабочих мест».

Фото: Правительство Мурманской области

О мастер-плане для КДЦ участникам Форума подробно рассказали сооснователь и партнер КБ Стрелка Варвара Мельникова и управляющий директор проектов КБ Стрелка Екатерина Кучерявенко. Центр станет ведущей деловой площадкой в арктическом регионе для обсуждения вопросов развития Севера и Арктики.

«Реализация этого проекта создаст эффекты разного масштаба. С одной стороны, «Новый Мурманск» – это проект международной значимости. В крупнейшем городе за Полярным кругом, на уникальной с экономической и экологической точки зрения территории может появиться один из главных центров международного сотрудничества и туризма. Программа финансирования проекта предполагает участие институтов развития, российских и зарубежных инвесторов. Прямые доходы бюджета от проекта смогут составить 2,3 млрд рублей, – представляя проект, отметила Варвара Мельникова. – С другой стороны, мы говорим об уникальном проекте трансформации промышленной территории, который позволит включить железнодорожный вокзал в жизнь города, создать современные и комфортные общественные пространства, в том числе благоустроенную набережную».

«АТМОСФЕРНЫЙ ТУРИЗМ»

Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов высоко оценил проект «Новый Мурманск».

«Такой хороший проект сделала «Стрелка». Она нам близкая организация, почти родственник. Так что нет шансов не сделать. Давайте вместе», - подчеркнул Игорь Шувалов.

Фото: Правительство Мурманской области

«Я искренне верю, что это не просто картинки - мы это сделаем. В том числе, по механизму арктической концессии, которое запускает наше министерство, - добавил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - У нас есть финансовое обеспечение для создания инфраструктуры, частные инвесторы и спрос».

Стратегией развития предусмотрено создание на территории порта крытого тематического парка, который будет выполнять функцию пешеходного моста между центром города и «Новым Мурманском», самого масштабного в России музея Арктики и строительство конгресс-центра для проведения федеральных и международных мероприятий.

Отмечается, что «Новый Мурманск» обладает большим инвестиционным потенциалом. Крупные инвесторы и международные операторы недвижимости, среди которых гостиничные сети Accor и IHG, компания РЖД и другие организации, уже проявляют интерес. Предполагаемая стоимость проекта – около 15,5 млрд рублей.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова, подписывая с генеральным директором TUI Россия Тарасом Демурой соглашение о сотрудничестве по вопросам развития внутреннего туризма, отметила, что «люди с удовольствием путешествуют на русский Север; это такой активный, экспедиционный и атмосферный туризм».