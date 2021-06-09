Скончалась Либуше Шафранкова, звезда фильма «Три орешка для Золушки»

Для российских зрителей Либуше Шафранкова, наверное, останется актрисой одной роли. Она была сыграна в 1973 году в фильме совместного производства ЧССР и ГДР. Фото: кадр из фильма

Для российских зрителей Либуше Шафранкова, наверное, останется актрисой одной роли. Она была сыграна в 1973 году в фильме совместного производства ЧССР и ГДР. Он назывался «Три орешка для Золушки» и стал большим хитом во многих странах социалистического лагеря, в том числе и в СССР. Сегодня у нас эту картину показывают по телевизору редко и нерегулярно, но в Чехии она - непременный атрибут Рождества. Причем на родине Шафранкову будут помнить отнюдь не только по этой сказке: в конце концов, на счету у нее порядка 150 ролей в кино и на телевидении.

Родилась она в городе Брно в 1953 году. О кино грезила с самого детства: как гласит легенда, впервые приехав с мамой в Прагу, самостоятельно села на трамвай и поехала на студию «Баррандов». Правда, ошиблась направлением - трамвай увез ее в противоположную сторону. Она не отчаялась и поехала обратно, и все-таки посмотрела на студию, проигнорировав ради нее все остальные пражские достопримечательности.

А в 17 она снялась в своем первом фильме «Бабушка». Вряд ли многим русским зрителям что-то скажет это название, в отличие от чехов: фильм поставлен по знаменитому роману Божены Немцовой, написанному в 1855 году и считающемуся в Чехии классикой на все времена. Героиня книги и фильма - мудрая старушка, прожившая насыщенную событиями жизнь и на склоне лет вспоминающая о ней. Либуше Шафранкова играла ее старшую внучку Баруньку (прообразом которой в романе послужила сама Немцова).

Дальше были «Три орешка…» и еще несколько сказок. Например, в «Русалочке» по Гансу Христиану Андерсену она играла принцессу (в то время как заглавную героиню играла ее младшая сестра Мирослава Шафранкова). «Принц и вечерняя звезда» был поставлен по сказке той же Божены Немцовой, «Третий принц» - по сказке еще одного чешского классика и собирателя фольклора, Карела Яромира Эрбена. И хотя нельзя сказать, что Шафранкова ограничивалась чисто сказочным материалом - были у нее и вполне взрослые фильмы, вроде черной комедии про семейку водяных-убийц «Как утопить доктора Мрачека», драмы об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда «Покушения в Сараево» или номинированной на «Оскар» комедии «Деревенька моя центральная» - большинство ее полюбило прежде всего благодаря фильмам, увиденным в детстве.

Знаменитой чешской актрисе было 68 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она не потерялась, и перейдя в совсем другую возрастную категорию: в 1997 году была названа лучшей чешской актрисой за роль в фильме «Коля» (сама картина получила «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»). Много снималась в сериалах, которые только упрочили ее популярность.

В конце 2000-х у нее обнаружили рак, с которым она боролась долгие годы. Сейчас соболезнования ее родным выражают и коллеги (некоторые называют ее лучшей чешской актрисой своего поколения), и политики. Президент Милош Земан сообщил, что глубоко опечален новостью о кончине Либуше Шафранковой. А премьер-министр Андрей Бабиш написал в твиттере: «Я видел ее Золушку, наверное, раз сто. Я не могу представить чешское Рождество без нее. И не думаю, что многие из нас смогут. Мне так жаль, что она от нас ушла».