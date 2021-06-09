Шойгу рассказал об учениях, которые "напугали наших западных соседей".

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны объявил о планах провести "серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегическое командно-штабное учение "Запад-2021"".

В целом, по его словам, до конца года помимо "Запада-2021" запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.

Министр отметил, что ранее в российских Вооруженных Силах прошли контрольные внезапные проверки боеготовности и выразил недоумение, что они "напугали" западных соседей, хотя проверки "проводились планово и не нарушали международные договоренности".

- Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее они почему-то сильно напугали наших западных соседей, - отметил Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

Глава военного ведомства коснулся деятельности Железнодорожных войск. Их подразделения в мирное время решают важные государственные задачи. В частности заняты на реконструкции Байкало -Амурской магистрали. Для них Минобороны России планирует в 2021 году построить шесть блочно-модульных городков для комфортного быта военнослужащих.

Министр напомнил о важности вакцинации от короновируса, и заметил, что в армии 93% российских военнослужащих и членов их семей уже вакцинировались. И в первую очередь вакцину получили военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил - как наземная, так и авиационная составляющие и подводный флот, а также все подразделения спецназначения.