Печаль бывает изнутри: умер поэт Василий Бородин

Поэт Василий Бородин.
Фото: YouTube
Умер большой поэт Василий Бородин. Ему было 38 лет.
Печаль печаль бывает изнутри
бывает вся внутри
сидит на краешке земли
на камешке зари.
Василий Бородин родился в 1982 году в Москве. Работал редактором, корректором, иллюстратором, писал статьи о современной поэзии и визуальном искусстве. Тихий лирик, он не был особенно широко известен. Свои стихотворения публиковал, в основном, в закрытых постах "только для друзей". Однако в профессиональном сообществе, судящем "по гамбургскому счету", был наиболее ценим.
"Василий Бородин — поэт, в руках которого молчание и вообще всяческая несловесность оказываются не менее чутким средством указания на важное и глубокое, чем слово", - писала о поэзии Бородина Ольга Балла.
Василий рисовал, писал песни, в том числе, на стихи своего любимого Тютчева. Некоторое время даже был уличным музыкантом. Тельняшка, гитара, борода, детские руки... Когда ему становилось совсем невмоготу от свалившихся на его плечи бед, писал в фейсбуке: "накидайте мне какой-нибудь музыки, в которую верите, как в освободительное".
В марте стараниями друзей вышел небольшой фильм о нем.
Как отмечают друзья, из близких у Васи оставалась только черепаха Чепчик. 26 апреля этого года у поэта умер отец, после смерти которого Василий сильно запил.
Последняя его запись была 6 июня. Поэт писал, что потерял телефон, институтский пропуск и разбил половину головы.
Друзья не могут поверить в происходящее и особенно - в то, что Бордин совершил суицид. Он и раньше писал о том, что нередко терял сознание, разбивал голову, а когда приходил в себя, не помнил, что с ним происходило.
"Это иллюзия всемогущества при клинической депрессии и алкоголизмусе: кажется, что всё можешь сделать за десятерых, а вырубает в неожиданном пуанте энтузиазма", - отмечал поэт.
Как отмечает поэт Сергей Сдобнов, еще в 11 часов дня 9 июня Бородин был жив.
Его черепаху забрали друзья. В апреле, словно предчувствуя что-то Бородин написал, что рассылает желающим пдф своих книг.
- Очень много лет назад, на излете юности, откуда-то укрепилось в голове, что проживу или недлинную жизнь и напишу семь книг, или — длинную и шестнадцать, - говорил Василий в интервью.
Он успел написать семь книг.
***
а у нас прекрасно лают
за бетонною стеной
и листва как счастье злая
светится как мир иной
солнце как прореха в ветре
трогает бока травы
и такая всюду вечность
за стеною стали выть
***
Георгий и его дракон
на длинном поводке
гуляют утром как Закон
у Судии в руке
вокруг -- высокая гора
из сколов золотых
дракон молчит: "зачем мне Рай?"
и лает на святых
***
кто придумали окно
чтобы будет не темно
пол придумали сидеть
потолок молчать глядеть
год придумала секунда
снег придумала вода
и любовь из ниоткуда
побежала кто куда
***
грозящее, грезящееся грядёт
гром говорит граду
год говорит году:
грех, господин гонг, гореть гулом
горести горевать
гневом грозиться грязи
горбиться горбом гордым
гривой гнедой гулять
***
снег в себе нащупал воздух
вверх летит
вверх летит
смех в себе нащупал воздух
вглубь молчит
вглубь молчит
воздух пойманною птицей
в грусть растёт
в грусть растёт
и почти не шевелИтся
снегу смех
вслед идёт
***
в кружке железной подпрыгнув, вода
прыгает снова, и на проводах
копится каплями; капли ползут
как поезда — те, что письма везут
от разлюбивших — не любящим: там
дождь начинается, бьёт по цветам
***
я носил её носил
твою феньку я носил
и под душем не снимал
я был глуп и я был мал
почему-то она была сплетена как спина маленькой ядовитой змеи
и в четыре часа утра будила синица
и потом была только радость: что ни приснится,
даже стыд во сне был как счастье и красота
никогда почему-то не говорили о том, как трамвайная искра замедляется, когда падает
о тревожно неровном ритме капель, когда течёт кран
и о том, что печаль печалит, а радость радует
и скрипит тросом, как Гидон Кремер играет Шнитке, подъёмный кран