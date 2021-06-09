Технологии долголетия, корм для животных из газа и железная дорога до Хоккайдо: проекты России и Японии, озвученные на ПМЭФ-2021

Впервые за два года страны возобновили полноценный бизнес-диалог на российском форуме

Пандемия повлияла на международные экономические отношения, и взаимодействие России и Японии не стало исключением. В последний раз в подобном формате стороны встречались на ВЭФ во Владивостоке в 2019 году. В 2020 году оборот наших стран упал на 20,4%, составив $16, 2 млрд. Поэтому на прошедшем ПМЭФ-2021 представители обеих делегаций стран соседей и стратегических партнеров приветствовали возможность возобновления взаимодействия (пусть пока в формате видеоконференции), которое даст шанс нарастить сотрудничество по ряду ключевых отраслей.

Одно из главных направлений - совместная деятельность в области здравоохранения.

ТЕРАПИЯ ОДНОГО ДНЯ

- В Хабаровске вот-вот откроется Центр превентивной медицины, где будут использоваться телемедицина и новейшие медицинские технологии. Надеюсь, он станет одним из важнейших медучреждений Дальнего Востока, - заявил Хироси Кадзияма, министр экономики, торговли и промышленности Японии.

По словам Фумия Кокубу, председателя японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству и председателя совета директоров Marubeni Corporation, Япония, как страна долгожителей, может внести вклад в достижение поставленной президентом России цели увеличения здоровой продолжительности жизни от 72 до 78 лет к 2030 году. В хабаровской клинике, которую строят совместно с РЖД, будут применяться ноу-хау японских клиник.

- Наиболее распространенная причина смертности россиян — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, - напомнил Фумия Кокубу. - В большинстве случаев они могут быть вылечены за счет ранней диагностики и терапии на ранних стадиях. Но мы слышим, что зачастую пациент обращается в медучреждение уже после ухудшения состояния. В Японии правительство и компании долго и активно занимались распространением регулярных медицинских чек-апов, превентивной медицины, терапии «одного дня». Теперь чек-ап - это что-то совершенно обычное. И позволяет выявить и вылечить опасную болезнь своевременно. При сотрудничестве с РЖД мы сможем масштабировать эту практику с опорой центра в Хабаровске, закрепив передовые диагностические программы в России.

ПОЕЗДАМИ ПО МОРЮ

Министр экономики России Максим Решетников в своем выступлении особо отметил запуск контейнерного поезда с японскими товарами по Транссибирской магистрали.

- Для РЖД сотрудничество с Японией — один из приоритетов. Объемы внешнеторговых перевозок между нашими достигли 50 млн. тонн, рост к 2019 году на 5,5%. А экспорт российского угля в Японию — 48 млн.тонн или треть всех объемов перевозки по Транссибу, - конкретизирует Сергей Павлов, первый заместитель гендиректора ОАО «РЖД». - В этом году зафиксирован рост транзитного грузопотока на 40%. Но особое развитие получили транзитные контейнерные перевозки, которые выросли на 88%. РЖД развивает сквозной логистический сервис «Trans-Siberian LandBridge, который обеспечивает надежную, безопасную и экологическую доставку грузов из Японии в Европу. Мы перевозим в два раза быстрее, чем по морю, но за те же деньги. И мы собираемся запустить регулярный полносоставный контейнерный поезд.

Замглавы РЖД сделал смелое заявление о планах развития прямого ж/д-сообщения между странами.

- Мы должны ставить серьезные и далеко идущие цели создания транспортного перехода через остров Сахалин к японскому острову Хоккайдо. И тогда наши экономические взаимоотношения встанут совершенно на другой уровень и кратно возрастут, - заключил Павлов.

ЧИСТЫЙ БЕЛОК

Совместно с японской компанией Marubeni в России может появиться производство продукта будущего - биопротеина из газа.

- Мы развиваем два проекта: строительство завода по производству метанола в Волгограде мощность 1 млн. тонн, и очень перспективный проект по производству биопротеина из газа - чистого белка, который может быть использован как замена рыбной муки для корма животных, что является продолжением «зеленых» технологий и снижением нагрузки на мировой океан, - сообщил Роман Троценко, председатель совета директоров Корпорации АЕОН.