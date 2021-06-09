Суд решает, станет ли ФБК* экстремистской организацией

Как считают в прокуратуре, ФБК* и еще две структуры Навального - "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"**, "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Фото: Александр ГЛУЗ

Мосгорсуд рассматривает дело о признании «Фонда борьбы с коррупцией»* экстремистской организацией. Заседание закрытое, потому что и иску прокуратуры, и некоторым материалам присвоен гриф «Секретно». Адвокаты защиты оспаривали такое решение, однако судья не принял встречного иска.

Как считают в прокуратуре, ФБК* и еще две структуры Навального - "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"**, "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Сегодня суд должен поставить точку и назвать всех своими именами, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, действия и руководителя, и его сподвижников, под понятие «экстремизм» и «экстремистская организация» попадают по многим понятиям:

- Главная задача, которую они поставили в сложной для России обстановке — дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране, - уверен Красов. - Совершенно очевидно, что это связано с интересом и финансированием западных стран и спецслужб. У них тождественные задачи. В первую очередь — дестабилизировать конституционные основы России.

Напомним, во время онлайн-акции «Бессмертный полк» были выявлены несколько провокаторов, которые загрузили в базу данных фотографии лидеров Третьего рейха как погибших героев войны. Все они оказались сторонниками Алексея Навального и связанных с ним организаций.

Если суд решит, что ФБК* — экстремистская организация, то это остановит желающих дестабилизировать обстановку в стране и дальше. Да и международный опыт говорит, что государство обязано жестко отстаивать свою историю и целостность, говорит Андрей Красов:

- Возьмите США. Там участникам шествия к Капитолию давали до 25 лет тюрьмы. Власти США расценили их действия как внутренний терроризм. В Израиле или Канаде отрицание холокоста однозначно приводит к реальному сроку. Считаю, что суд должен поставить жирную точку. Нельзя очернять историю страны. Нельзя обрывать героические страницы Войны. Нельзя реабилитировать нацистских преступников. Нельзя расшатывать государство, общество, и клеветать на граждан.

Сейчас на ФБК*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"** не имеют права общаться со СМИ, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах. Это «меры предварительной защиты» утвержденные Мосгорсудом. В случае признания этих НКО экстремистскими, они не смогут работать в России, при их упоминании нужно будет указывать, что они запрещены. А уголовной ответственности будут подвергаться не только их организаторы, но и рядовые участники, а также жертвователи.

* Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.

**Террористическая организация, запрещенная в России.