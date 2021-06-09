Участники форума «Путешествуй!» обсудят перезагрузку въездного туризма на примере КНР

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что на первом Российском туристическом форуме «Путешествуй!» тему перезагрузки въездного туризма России в постковидный период обсудят на примере китайского рынка. Эту часть мероприятия представит туристическая Ассоциация «Мир без границ».

Первый Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет 11–13 июня в Москве, на территории ВДНХ (павильон № 55 и площадь Промышленности, открытая площадка перед павильоном № 57). Мероприятие проводится для раскрытия туристического потенциала страны, презентации национальных брендовых маршрутов и новых форматов отдыха, которые получили мощный импульс к развитию за прошедший год.

Майя Ломидзе отметила, что стратегическая сессия Форума состоит из двух частей. Первая часть посвящена перезагрузке макроцелей в туризме.

- Там будут выступать представители Федерального агентства по туризму, Комитета по туризму города Москвы, японского института Номура, у которого есть огромный опыт работы по оценке влияния туризма на регионы, и другие, – уточнила она.

Руководитель АТОР рассказала, что во второй части Форума выступят представители бизнеса, имеющие отношение к индустрии гостеприимства.

- Условно эту часть можно разделить на три подтемы: внутренний туризм и брендовые маршруты, роль крупных туроператоров в развитии регионов и въездной туризм. Мы поговорим о перезагрузке въездного туризма, обсудим, что нужно будет потребителям из-за рубежа в постковидный период на примере одного из лидирующих рынков. В качестве лидирующего въездного рынка мы обратимся к КНР, поскольку он остается самым массовым. Разбираясь в том, какие запросы после открытия границ будут поступать со стороны китайских потребителей туристических услуг, мы лучше поймем, что нужно международному рынку, – прокомментировала ситуацию Ломидзе.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Форум состоится при поддержке Русского географического общества.

Участие в мероприятии – бесплатное. Необходима регистрация на официальном сайте Форума: rustravelforum.com.