Устав от одиночества на карантине, пенсионерка вызвала полицию, чтобы было, с кем поговорить

Устав от одиночества на карантине, итальянская пенсионерка вызвала полицию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

75-летняя жительница итальянской коммуны Афрагола, расположенной к северу от Неаполя, очень устала от одиночества. Самостоятельно выйти из дома для престарелой сеньоры — целое событие, поскольку она страдает нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата, да и дом ее расположен на самой окраине городка. В итоге за время бесконечных карантинных ограничений женщина настолько истосковалась по живому общению, что в отчаянии позвонила по экстренному номеру 112 и попросила направить к ней наряд карабинеров, сообщает агентство ANSA.

При этом старушка честно призналась оператору, что просто хочет поговорить с живыми людьми, а не изображениями на экране. Излив душу девушке-телефонистке, бабушка положила трубку, и вернулась к своему привычному времяпрепровождению — подвинула кресло к окну и стала смотреть в окошко на заросший сад.

Какого же было ее удивление, когда к ее участку подъехала патрульная машина и из нее вышли несколько молодых красавцев-карабинеров, направившихся к калитке. Оператор все же связалась с участком и передала им просьбу пожилой женщины. В итоге правоохранители решили навестить одинокую гражданку.

Со слезами радости 75-летняя сеньора проболтала с карабинерами около часа, воспользовавшись возможностью рассказать о своей жизни и пропавшем муже.

Но на этом сюрпризы не закончились — через некоторое время за окном снова послышался шум мотора и в дом вошли родственники женщины из соседней коммуны. Оказалось, что полицейские связались со своими коллегами из Помильяно-д’Арко, где проживали ее племянники, и те привезли их в гости к престарелой тете.

По прибытии членов семьи карабинеры вежливо попрощались, однако пообещали вернуться для новой беседы.