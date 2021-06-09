Итоги работы Петербургского международного экономического форума -2021

Фото: Артем КИЛЬКИН

Форум состоялся в традиционном формате с использованием современных цифровых технологий. В Форуме приняли участие Президент России Владимир Путин, мировые лидеры, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ и бизнес-сообщества. Организатор Форума – Фонд Росконгресс.

Девиз Форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности» – продемонстрировал общественный запрос на очный формат дискуссий для достижения прорывных идей в мире.

- Нам удалось провести Форум интересно, насыщенно, и, главное, безопасно. Принятые меры безопасности помогли тысячам участников, спикеров, экспертов и журналистов вернуться в привычный очный формат проведения мероприятий, поучаствовать в живых дискуссиях, воспользоваться возможностями нетворкинга, встретить коллег и завести новые знакомства. ПМЭФ в очередной раз доказал свой статус уникального мирового события, наиболее крупной и прогрессивной в мире деловой площадки для обсуждения актуальных вопросов глобальной и региональной экономики, – сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

За четыре дня работы площадку Форума посетили свыше 13500 участников из 141 страны, при этом 5000 из них представители российских и иностранных компаний и 1500 из них – руководители.

На площадках работали представители более 1000 организаций СМИ из 46 стран.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

По насыщенности программы и количеству мероприятий ПМЭФ-2021 не уступил предыдущему форуму. В рамках основной программы состоялось свыше 190 мероприятий, и более 80 мероприятий были организованы на тематических площадках.

Основным событием Форума стало пленарное заседание 4 июня с участием Президента России Владимира Путина. Приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – приняли участие в формате видеоконференции. С приветствием к участникам форума также обратились президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонару.

В своем выступлении Президент Российской Федерации Владимир Путин дал оценку ситуации в мировой экономике, уделил внимание внутренней деловой повестке, а также затронул вопросы социальной поддержки граждан, новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, масштабных изменений в области экологии.

«Очевидно, что сейчас, на этапе посткризисного восстановления, важно не только выйти на устойчивую траекторию качественного роста, но и использовать открывающиеся возможности, эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный и технологический потенциал. И при этом крайне значимо сохранить, укрепить деловые, инвестиционные связи между странами», – сказал Владимир Путин.

В рамках деловой программы Форума в режиме видеоконференции состоялись встречи Президента России с руководителями крупнейших иностранных компаний и руководителями ведущих мировых информационных агентств. На встрече с руководителями иностранных компаний обсуждались приоритетные направления сотрудничества и планы по реализации конкретных совместных проектов в регионах России.

За четыре дня работы перед участниками Форума выступило более 1300 российских и иностранных спикеров, модераторов, докладчиков, политиков. Они поделились своими знаниями, опытом и лучшими практиками.

Дискуссии Форума прошли по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новои реальности. Отвечая на глобальные вызовы», «Технологии, расширяющие горизонты».

На сессиях, посвященных энергетической проблематике, эксперты отмечали, что, по прогнозу, к 2050 году энергобаланс мира будет основан на углеводородах, и их доля составит не менее 71%. Эра нефти и газа в ближайшем будущем не закончится и традиционные энергоносители сохранят свою роль. При этом, Россия, имея четкую Энергетическую стратегию, развивает как традиционную, так и «чистую» энергетику.

Одной из ключевых тем деловой программы Форума стало развитие и глобальная трансформация отрасли здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и ее последствий. Эксперты обсудили устойчивость отрасли перед лицом чрезвычайных вызовов, необходимые меры для достижения национальной цели по увеличению продолжительности жизни россиян, перспективы внедрения в здравоохранение инновационных методов лечения, в том числе таргетной терапии, развитие прорывных генетических технологий, а также вопросы цифровизации отрасли. Ярким фокусом повестки стала проблематика угроз будущих эпидемий и готовность отрасли им противостоять; поиск эффективных и безопасных вакцин нового поколения как наиболее надежного инструмента предупреждения жизнеугрожающих инфекций.

Не менее актуальной темой обсуждения стала климатическая повестка (в частности, снижение выбросов СО2 при добыче и производстве продукции ТЭК, введение «зеленых сертификатов», внедрение принципов ESG), развитие новых источников энергии (водорода и технологий его производства), внедрение цифровых продуктов в ТЭК. Эксперты отмечают, что вопросы экологической безопасности в нашей стране начали решать системно. В рамках нацпроекта «Экология» поставлена амбициозная задача – к 2030 году отправлять на сортировку 100% отходов, а объем захоронения ТБО – сократить вдвое. Это действительно принципиально новый подход.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На сессиях, посвященных арктической тематике, состоялись первые мероприятия в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021 2023 гг. – презентация целей, задач и приоритетных направлений Российской Федерации в период ее председательства.

Ряд сессий Форума были посвящены ускоренному развитию Дальнего Востока. Эксперты обсудили эффективность принимаемых мер по поддержке инвестиционных проектов в регионе и наметили дальнейшие шаги по развитию экономики регионов Дальнего Востока.

На площадке ПМЭФ состоялся VI Российский форум малого и среднего предпринимательства. Его главной темой стало обсуждение мер поддержки бизнеса. Вопросы о поддержке МСП поднял в своем выступлении на пленарном заседании Президент России Владимир Путин. Он предложил запустить уже в этом году новый механизм поддержки малого и среднего предпринимательства – «зонтичное» поручительство Корпорации МСП по кредитам банков-партнеров, а также заявил, что планируется сохранить льготы по страховым взносам для небольших компаний, которые были введены в 2020 году и освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля.

Немало дискуссий на Форуме было посвящено модернизации образования. Был представлен федеральный проект «ПроШкола», запущенный Группой компаний «Просвещение», ГК ВЭБ РФ и Сбером, а его куратором выступает Министерство просвещения Российской Федерации. Данный проект станет одним из ключевых среди программ Национального проекта «Образование» и поможет регионам строить новые школы в рамках госпрограммы по развитию образования.

На полях ПМЭФ-2021 впервые работала интерактивная студия Российского общества «Знание». Гостями эфира стали более 50 ключевых спикеров Форума, которых Общество пригласило поговорить с аудиторией «просто о сложном», рассказать о событиях на площадке и поделиться видением ключевых глобальных тенденций в экономике, социальной сфере и образовании. При этом соавторами эфира выступили сами зрители, оставившие вопросы для гостей на сайте студии.

Традиционно большим интересом пользовались бизнес-диалоги России со странами и регионами. В этом году состоялось 11 страновых мероприятий: бизнес-диалоги «Россия – Катар», «Россия – Франция», «Россия –Африка», «Россия – Италия», «Россия Латинская Америка», «Россия – Германия», «Россия – Северная Америка», «Россия – Финляндия», «Россия – Швеция», «Россия – Япония» и «ЕАЭС – АСЕАН».

В шестой раз состоялась Презентация результатов Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации. В лидерскую «пятерку» вошли Москва, Республика Татарстан, Тюменская область, Тульская область и Республика Башкортостан.

Одним из главных событий завершающего дня работы ПМЭФ стал Молодежный экономический форум, на котором молодые предприниматели, студенты и лидеры общественных организаций смогли обсудить ключевые экономические и политические вопросы с крупнейшими международными экспертами.

В рамках ПМЭФ впервые был проведен Форум «Лекарственная безопасность», который позволил объединить усилия всех заинтересованных в развитии отрасли сторон для дальнейшего развития здравоохранения. Состоялось не менее 12 панельных сессий, на которых обсуждались вопросы совершенствования системы закупок лекарственных средств, внедрения цифровых технологий в медицину, повышения доступности лекарственных средств и другие.

Участникам ПМЭФ впервые был представлен Форум Креативного Бизнеса. Вопрос развития креативных индустрий актуален для всего мира, поскольку сегодня в приоритете – спрос на впечатления. В рамках форума состоялось более 30 пленарных сессий, завершившихся подведением итогов работы форума на World Café. Более 270 спикеров на площадках лаборатории «Инносоциум» обсудили самые разные аспекты развития креативных индустрий: вопросы глобальной конкуренции, потенциала российской креативной отрасли, рисков и барьеров, которые мешают быстрому темпу развития креативной сферы, мировые тренды креативных индустрий, образовательные аспекты, развитие технологий и правовое регулирование сферы.

Новшеством ПМЭФ-2021 стал Форум «ПМЭФ Юниор», а его главными участниками – 200 школьников со всей России и их сверстники из Катара, страны-гостя Форума. Мероприятие объединило 25 деловых сессий, в ходе которых школьники представляли свое мнение на «взрослые» социально-экономические темы, а площадка ПМЭФ позволила подсветить их идеи на самом высоком уровне.

ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Форум проводился с соблюдением беспрецедентных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Основным условием доступа на территорию Форума всех категорий участников являлся отрицательный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, по которому проходила активация аккредитационного беджа. Всего за период подготовки и проведения ПМЭФ было проведено более 50 тысяч исследований на коронавирус. Во всех случаях проводился полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий. На входах на площадку Форума были установлены КПП с замером температуры с помощью тепловизоров и ручных термометров, обеспечена строгая проверка использования средств индивидуальной защиты.

СОГЛАШЕНИЯ

На Форуме было подписано беспрецедентное количество соглашений – более 890, что превзошло результаты 2019 года (справочно: в 2019 г. подписано 745 соглашений на сумму 3 трлн 271 млрд рублей). В том числе участники Форума подписали более 150 международных соглашений.

Общая сумма соглашений (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной) превысила 4 трлн 266 млрд 600 млн рублей.

В рамках Форума были подписаны соглашения об инфраструктурных и транспортных проектах, разработке крупных месторождений, строительстве зон отдыха и развлечений. В числе подписанных соглашений, например, строительство курортного комплекса в Крыму и создание первого тематического парка развлечений, новая дорога в обход Тольятти, строительство мясоперерабатывающего кластера Тульской области:

Больше всего – свыше 160 соглашений – подписано в области социально-экономического и межрегионального сотрудничества; более 110 соглашений – в сфере высоких технологий; порядка 80 – в банковской сфере и не менее 50 соглашений заключено в сфере образования и науки.