Зачем СМИ реанимируют версию искусственного происхождения коронавируса

Версия о рукотворном создании SARS-CoV-2 обрела второе дыхание. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Версия о рукотворном создании SARS-CoV-2 (в диапазоне от китайского биологического оружия до происков Билла Гейтса), которая бурно обсуждалась в начале пандемии, неожиданно обрела второе дыхание. Недавно с разницей в несколько дней в российских и зарубежных СМИ вышли публикации, реанимирующие лабораторную теорию. Здесь, как у классика, смешались люди, кони, ядра: в одном ряду выступили британский таблоид Daily Mail, респектабельное американское деловое издание The Wall Street Journal и корифей отечественной журналистики Юлия Латынина, опубликовавшая в “Новой газете” статью “Побег из Уханя”.

Что могло объединить столь разных игроков в одну компанию? Это сделала плохая наука, считает известный популяризатор научного знания, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин. Подробный разбор научной основы заявлений сторонников теории искусственного происхождения коронавируса он опубликовал на своей странице в “Фейсбуке”. Разберем эти доводы по порядку.

Миф № 1: Вирус нарушил законы физики

Тезис: Ангус Далглиш, профессор-онколог Лондонского университета и норвежский вирусолог доктор Биргер Соренсен в интервью Daily Mail заявили, что у них есть “неопровержимые” доказательства искусственного происхождения коронавируса”. Следы работы генных инженеров выдает последовательность из четырех аминокислот в шиповидном белке.

- Все аминокислоты имеют положительный заряд, это помогает вирусу подобно магниту плотно цепляться за отрицательно заряженные человеческие клетки, - объясняет Далглиш. - Но поскольку, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, в естественных организмах редко можно найти последовательность из трех, а тем более четырёх аминокислот подряд. Законы физики не позволяют природе создать последовательность из четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить такую комбинацию - это искусственно изготовить ее”.

Комментарий эксперта:

- Читая этот аргумент я чуть со стула не упал - настолько мощным было это новое слово в молекулярной биологии, - иронизирует Панчин. - Неужели четыре аминокислоты не могут стоять рядом? Я взял последовательность не из четырех, а аж из восьми аргининов (это самая положительно заряженная аминокислота) и вбил их в компьютерную программу BLASTp, которая ищет похожие последовательности в известных белках. Не сложно догадаться, что я нашел больше тысячи последовательностей со 100% совпадением (скорее всего их намного больше, но поиск ограничен). Только у человека в геноме есть сотни генов, кодирующих белки с восемью аргининами! Что это как не вмешательство пришельцев? Не удивительно, что целый год статью авторов, как они сами утверждают, не брали для публикации ни в один научный журнал.

Миф № 2: Летучие мыши не болеют SARS-CoV-2

Тезис: Юлия Латынина считает, что у версии с природным происхождением вируса есть целый ряд недостатков. “Никакого промежуточного животного — ни панголина, ни куницы, ни барсука — не обнаружилось”. А передаться напрямую от летучей мыши от человека вирус не мог, поскольку “летучие мыши не заражаются SARS2.”

Комментарий эксперта:

Перед нами ложное утверждение – чтобы убедиться в этом, достаточно открыть статью «SARS-CoV-2 у летучих мышей, хорьков, свиней и кур: экспериментальное исследование распространения», опубликованную в журнале Lancet Microbe. Авторы публикации ввели девяти летучим мышам в нос коронавирус, в итоге инфекция «прижилась» у семи животных. Кроме того, у двух летучих мышей вирус нашли в трахеях, легких и лимфатических тканях. Возможно, какие-то виды летучих мышей и не заражаются SARS-CoV-2 (было бы неплохо увидеть доказательства), но это точно не касается всех летучих мышей.

C разницей в несколько дней в российских и зарубежных СМИ появились публикации, реанимирующие лабораторную теорию происхождения Covid. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миф № 3: Коронавирус не мутирует, потому что он совершенен

Тезис: Юлия Латынина предполагает, что Sars-Cov-2 был создан в рамках проекта Gain of function - Усиление функций (такие эксперименты проводятся для предупреждения эпидемий, ученые пытаются понять, как вирусы могут мутировать, чтобы заранее придумать лекарства против потенциальных мутантов - Авт.) Латынина пишет: одна из черт, которые выдают рукотворное происхождение вируса это то, что SARS2 целенаправленно заточен под ACE2 (это белок, который для коронавируса является точкой входа в человеческую клетку - Авт.): "Фишка тут в том, что SARS2 был с самого начала удивительно оптимизирован под человеческие ACE2-рецепторы — в 10–20 раз лучше SARS1!.. Он настолько хорошо умеет связываться с человеческим ACE2, что с момента своего возникновения эволюционировал довольно мало... SARS2, несмотря на широчайшее распространение и огромный потенциал для мутаций, почти не меняется. Ему незачем — он и так совершенен."

Комментарий эксперта:

Нет, это не так. Вирус постоянно мутирует и мутации повышают его «эффективность». Например, 5 октября 2020 года в Индии учёные обнаружили штамм SARS-CoV-2 B.1.617. У этого штамма – более десятка мутаций. Среди мутаций есть такие, которые, улучшают связывание с человеческим рецептором ACE2 и препятствуют распознаванию вируса иммунной системой.

Что касается Gain of function, в Ухане действительно велись опыты по «усилению» вирусов, это никто никогда не скрывал, только велись они с вирусами WIV и SHC014, крайне далекими от SARS-CoV-2, и на это есть документация.

Миф № 3: в вирусе нашли “отпечатки пальцев” генного инженера

Тезис: Авторы статьи в The Wall Street Journal доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер утверждают, что обнаружили у Sars-Cov-2 генетический след, который никогда не наблюдается у естественного коронавируса. Речь идет о нуклеотидной последовательности CGG-CGG. “Фактически, во всем классе коронавирусов, который включает CoV-2, комбинация CGG-CGG никогда не возникала естественным образом”. Этот же аргумент приводит и Латынина: “...двойная комбинация CGG-CGG не встречается нигде".

Комментарий эксперта:

Это неверное утверждение. Такая последовательность встречаются у других бетакоронавирусов (Sars-CoV-2 принадлежит именно к этому роду). Например, мне потребовалось пять минут, чтобы найти пару кодонов CGG-CGG, кодирующие пару аргининов в бетакоронавирусе HKU14 кроликов. Позиция 20491 в геноме для желающих проверить.

В целом, в Sars-CoV-2 отсутствуют следы работы генных инженеров, похожие на те, что наблюдаются в реально созданных искусственных вирусах. Мы видим признаки эволюции, а не дизайна.

Фото вируса SARS-CoV-2 под микроскопом. Фото: EAST NEWS

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Мог ли природный вирус сбежать из лаборатории?

Итак, аргументы в пользу искусственного происхождения вируса оказались несостоятельными. Но ведь остается еще гипотеза побега из лаборатории вируса, который ученые выделили в естественной среде и потом потеряли. Например, кто-то из сотрудников заразился, передал коллегам или домочадцам, и таким образом вирус попал за пределы. Эту версию не исключил профессор-вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью “Комсомолке”.

- Бросается в глаза, что SARS-CoV-2 заявил о себе именно в том городе, где с коронавирусами экспериментировал Институт вирусологии. И для многих это такая же неопровержимая улика, как пистолет, подброшенный Груздеву в "Месте встречи изменить нельзя". Как говорил Жеглов “это такая улика, которая перевесит 100 тысяч других улик". Разве не логично выглядит версия утечки естественного вируса? - спрашиваю я у Александра Панчина.

- Действительно, надо разделять гипотезу искусственного происхождения вируса и утечки природного вируса. Никаких признаков искусственности в геноме SARS-CoV-2 нет. Что с утечкой? В отчёте комиссии ВОЗ сказано, что сотрудники Уханьского института вирусологии были отрицательны при тестировании на антитела к коронавирусу, что снижает вероятность того, что коронавирус заразил кого-то из них. В Ухане есть не только крупный вирусологический институт, но и крупный рынок с кучей диких животных. Именно вокруг него расположены самые ранние известные случаи заражения, хоть и не все заражения связаны с рынком. Впрочем, это не значит, что вирус заразил человека именно там, просто это более вероятно, чем с институтом. Ежегодно люди контактируют с сотнями тысяч заражённых разными вирусами животных. Только случаев бешенства фиксируется примерно 50 тысяч в год. Это на порядки больше, чем число небезопасных контактов между вирусами и людьми в лабораториях. При этом коронавирус SARS-CoV-2 заражает не только человека, но многих животных, включая кошек, собак, летучих мышей, норок, хорьков. Есть и в том, как мутирует коронавирус некоторые указания на то, что до недавнего времени он эволюционировал в других видах животных. В совокупности для меня это делает гипотезу утечки крайне маловероятной, хоть и не невозможной. Гипотезы же искусственности вируса имеют все черты конспирологических теорий.