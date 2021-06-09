Путин: половина украинцев не хочет вступления в НАТО

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин дал интервью журналистам России 24. Президент жестко раскритиковал планы Киева вступить в НАТО. Для России это станет неприемлемой «красной линией» - ведь тогда время подлета американских ракет до Москвы может сократиться вдвое.

Путин начал с того, что расширение Североатлантического альянса никак не связано с политикой Кремля. Чтобы мы ни делали, НАТО ползет на восток.

- Было две волны расширения на восток. Это происходило тогда, когда не было Крыма, госпереворота на Украине. Отношения между Россией и коллективным Западом были ровными, хорошими. И тем не менее, все наши так называемые озабоченности были проигнорированы. Все предварительные устные договоренности с Горбачевым были забыты. На наши интересы наплевали. Это в условиях хороших отношений. О чем это говорит? Их геополитические интересы ставятся выше интересов других народов, - резюмировал Путин.

Президент напомнил, что Польша и Румыния охотно вошли в НАТО. Теперь там располагаются системы ПРО. Но пусковые установки легко могут быть использованы для ударных комплексов – сейчас подлетное время ракет до Москвы не превышает 15 минут.

- Представьте, что Украина станет членом НАТО. Ракеты поставят где-нибудь под Харьковом - подлетное время будет уже 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Возьмем то, что являлось бы неприемлемым для США: размещение ракет на Кубе. Подлетное время: 15 минут. А чтобы подлетное время сократилось до 7-10 минут, надо было бы разместить ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия? Как мы должны реагировать на то, что предлагается и обсуждается, - задался вопросом президент.

Путин рассказал, что многие российские политики не верят, что Украина на самом деле может войти в НАТО.

- У меня другое мнение. Мы же не знаем, как на самом деле строился разговор. Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали украинскому руководству. Откуда мы это знаем? Может быть, просто они сказали Зеленскому: ты рановато вылез? – предположил Путин.

По словам президента, половина жителей Украины не хочет в НАТО.

- Это умные люди. Они не желают оказаться на линии огня, не хотят оказаться разменной монетой и пушечным мясом. Эти люди ощущают себя частью нашей общей цивилизации, и не хотят, чтобы одна часть противостояла другой части, и при этом исполняла танец под чужую музыку, - заявил Путин.

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