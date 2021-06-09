Готовим ребенка к летнему лагерю

Орлята готовятся стать вожатыми. Фото: пресс-служба ВДЦ «Орленок»

Отхватив путевку, мы, взрослые, радуемся: дитя отдохнет, оздоровится, весело проведет время. Авось еще новому научится, станет более самостоятельным. Все так и будет, если родители с умом подойдут к выбору лагеря и подготовят юного туриста к поездке. Прежде всего, психологически. С какими трудностями обычно сталкивается детвора, вырвавшись из дома, мы расспросили директора учебно-методического центра Всероссийского детского центра «Орленок», одного из лучших лагерей страны, Валентину Федотову.

Тоска по дому

Адаптация – главная трудность. Некоторые дети с первого же дня сильно тоскуют по родителям, плачут, просятся домой.

- За короткое время ребенок должен найти друзей, наладить общение, определить занятие по душе. Это все непросто, - говорит специалист. - Обычно период адаптации длится от трех до семи дней. Труднее всего новичкам и тем ребятам, которые проводят время с родителями или за компьютером чаще, чем с друзьями.

Конечно, многое тут зависит от вожатых. Но и от родителей тоже. Перед отъездом настройте ребенка на позитив: мол, в лагере ты узнаешь много нового и полезного, будешь потом собой гордиться. Если стеснительный, разработайте вместе план, как знакомиться с ребятами. Заверьте, что остальные в отряде испытывают те же чувства и будут рады подружиться.

В первую неделю постарайтесь не звонить часто. Лучшее время для созвона – середина дня, когда в лагере бурлит жизнь. А вот вечером дети особенно сильно скучают. Не поддавайтесь унынию ребенка, спрашивайте, что было интересного, с кем подружился. Расскажи о ребятах из твоего отряда, мне так интересно! (А это уже задание на общение.) Не обещайте сразу забрать, если ему не понравится, иначе займет пассивную позицию и будет всеми силами доказывать, что ему в лагере плохо. Воздержитесь от частых приездов. И своего раздразните, и остальных в тоску вгоните. Другие дети начнут думать, что их родители их не любят, раз не приезжают.

Распорядок дня

Еще один частый повод для слез. Ранние подъемы, зарядка, уборка территории, игры, мероприятия – все не так, как дома. Ужас многих – дневной сон. «Я сюда отдыхать приехал!» - часто заявляют бунтари. Опытные вожатые к таким выбрыкам готовы и знают, как уравновесить нехочух. Но до бунта дело и не дойдет, если папа с мамой заранее обговорят с ребенком режимные моменты. Да, ты давно не спишь днем, но сон-час – это время отдыха, можно просто полежать под одеялом и почитать книжку. Не хочешь идти на дискотеку, на пляж – обсуди это с вожатыми. Их ведь ругают за нарушения правил.

Валентина Федотова. Фото: пресс-служба ВДЦ «Орленок»

Конфликты

Не получается найти друзей, в отряде обижают, насмехаются, дразнят. Часто разногласия возникают на бытовой почве: кто разбросал одежду? Кто трогал мои вещи? Не хочу убирать комнату!

- Если ребенок робкий, не умеет постоять за себя, поинтересуйтесь, как он поступит в случае конфликта с другими детьми, к кому обратится за помощью, - советует специалист. – Потом откорректируйте его идеи, дайте советы.

- Родители иногда досрочно забирают ребенка домой из-за конфликта. Это выход?

- Конечно, нет. Ребенок усвоит стереотип поведения - все его трудности должны разрешить родители. От таких мыслей развивается неуверенность в себе и своих силах, боязнь детских лагерей и самостоятельных поездок. Выслушайте жалобы, вникните в суть проблемы. Сориентируйте, что он может сделать. Подключите вожатых, психолога лагеря. Постарайтесь внушить подростку, что верите в его здравомыслие, доверяете и уважаете за принятые решения. А любая ситуация – это ценный опыт.

Гаджеты под запретом

- Часто сталкиваемся с проблемой гаджет-зависимости: подростки привыкли проводить время в интернете и не готовы к реальному общению со сверстниками и активной деятельности. Из-за гаджетов часто конфликтуют, - продолжает Валентина Федотова.

Во многих лагерях прописано в правилах: телефоны дети сдают на хранение вожатым. Гаджеты выдают в определенное время для звонков домой или для отрядных дел (поиск информации для конкурсов, фото- и видеосъемка и пр.).

Родителям стоит сразу предупредить об этом ребенка.

Личная гигиена

За гигиеной малышей обычно следят вожатые, но лучше, если ребенок будет без напоминаний чистить зубы, умываться, менять нижнее белье. От старших ребят в лагере ждут полной самостоятельности в вопросах чистоты и ухода за собой. А еще в лагере есть дежурства по комнате: придется подметать, смахивать пыль, мыть пол. Ваш умеет? Срочно обучайте, ведь неумех и нерях детвора часто поднимает на смех.

Безопасность

Плавание, турпоходы, веревочный курс, скалодром, катание на роликах и велосипеде – в лагерной программе могут быть травмоопасные игры и занятия. С ребятами проведут инструктаж, рядом будут вожатые и инструкторы. Но и родительская бдительность не помешает, особенно если ребенок не дружит со спортом, боится быть хуже всех, имеет негативный опыт. О таких нюансах стоит сообщить вожатому. А детей ориентируйте на бережное отношение к здоровью и четкому следованию инструкциям взрослых.

Неприкосновенность тела

Современные дети взрослеют рано, в лагере часто завязываются романтические отношения.

- Объясните подростку о гормональных изменениях в его организме, которые толкают к необдуманным поступкам. Расскажите о возможных последствиях ранних сексуальных контактов - беременность, инфекции, передающиеся половым путем, разочарование в случившемся, - советует директор центра. - Напомните девочкам, что вызывающая одежда и поведение провоцируют приставания. Важный момент - личные границы: нужно открыто говорить «нет», «мне так не нравится», «я не хочу», бесконфликтным способом объяснять сопернику о неприемлемом поведении.

НА ЗАМЕТКУ

Что еще учесть

Желание поехать в летний лагерь должно быть не только у родителей, но и у ребенка.

Тщательно выбирайте лагерь. Главный критерий – безопасность. Проверьте, есть ли лагерь в реестре организаций отдыха детей профильного государственного департамента. Или же поищите информацию на сайте Мосгортура – они составляют свой рейтинг загородных лагерей страны.

Лично познакомьтесь с вожатыми, обменяйтесь контактами, запишите номера стационарных телефонов лагеря.

Собирайте вещи вместе с ребенком по списку (примерный перечень обычно есть на сайтах лагерей). Пусть возьмет этот список с собой, чтобы, собираясь домой, ничего не забыл.

Не давайте детям с собой дорогостоящие вещи, золотые украшения, дорогие гаджеты.

Старайтесь не сообщать детям во время смены о каких-либо трагических событиях, происходящих в семье.