Украина решила требовать от России репараций за территории, которая сама же и разбомбила

Участницы шествия украинских националистов в центре Киева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С чего такая наглость, не понятно. Киев вдруг неожиданно заявил, что готов "простить" Россию. Но после репарации - то есть выплаты стране-победителю побежденной стороной. Да ещё и возвращения Крыма и «ухода из Донбасса».

То, что введение в строй «Северного потока - 2» - всего лишь вопрос времени, и довольно скорого, ни для кого уже не секрет. Эти перспективы, мягко говоря, пугают Украину. Ещё на прошлой неделе президент Владимир Зеленский признался народу, что как только это произойдёт, казна Незалежной может недосчитаться огромной суммы – 3 000 000 000 $ в год.

- Нам не на что будет содержать армию, – признался президент.

А значит, переводя на русский, не на что будет бомбить своих же людей в Донбассе.

И на фоне всего этого правительство Украины вдруг утверждает Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. В ней огромный кусок, естественно, посвящён «агрессии России». Расписано как ее собираются «сдерживать» путем наращивания давления и при поддержке международного сообщества. Отдельно обозначено про «осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий».

Кто не в курсе, термин репарации означает полное или частичное возмещение материального ущерба от войны. Выплачивается государству-победителю побежденной страной.

То есть, получается правительство Украины само себя объявило победителем в развязанной им же на своей территории войне со своим же народом, но оплатить расходы просит Россию. Произойти это, по мнению украинских чиновников, должно до 2024 года.

Нет, это не шутка юмора. Документ опубликован на официальном сайте правительства Украины. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал у себя в соцсети принятую стратегию следующим образом:

«Это первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины. Мы много работали совместно с другими институтами, экспертами и общественностью».

То, что работа над этим “эпохальным” документом идет долго - факт. Еще ранее посол Украины в Германии – стране-лидере ЕС – заявлял, что Киев готов нормализовать отношения с Россией, но после того как будет возвращен Крым и выплачена репарация за разрушенный Донбасс.

- Ну это просто абсурд какой-то, честное слово, - смеется политолог Сергей Захаров. - Сами же все последние годы усиленно рубят сук, на котором сидят. Сидели на российском газе, планомерно при этом разрушая отношения с Москвой. Уничтожили экономику своего промышленного района Донбасса, разбомбив все. Уничтожили экономику всей страны тем самым. Все ради вытравления не то что русского языка - русского духа в принципе. И чтобы подороже продаться Западу. Но фокус не удался, «Северный поток-2» их западные партнеры так и не остановили, что предсказуемо. Народ бежит из страны или в Россию, или в Европу. Убыль населения колоссальная. И на фоне всего этого правительство Украины само себя объявило победителем и требует денег. Кто ж им их даст? Блеф, рассчитанный на самые низшие слои населения, маргиналов, которые вообще ничего не понимают.