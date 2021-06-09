Путин: Украина в НАТО – красная линия для России

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин пообщался с журналистами канала Россия 24. Президент рассказал, как видит политику Киева: сравнил украинские власти с нацистами, раскритиковал стремление в НАТО и пожаловался на американские ракеты в Западной Европе.

«Комсомолка» собрала главные цитаты главы России:

О планах Киева признать русских некоренным народом

- Деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее – это точно смахивает на теорию и практику Нацисткой Германии. Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский – еврей по национальности. У него может быть кровь намешанная. Что делать с этими людьми? У них что, как в Нацисткой Германии, будут мерить черепа циркулем? Или как там определяли настоящего арийца и ненастоящего? Так и здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего?

О нежелании Украины решать проблему Донбасса

- Это не наша прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с Донбассом - так прописано в Минских соглашениях. Там стоят подписи непризнанных республик. Президент Порошенко в свое время настаивал, чтобы были поставлены подписи глав двух республик, а руководители Донбасса не хотели этого делать. Мы их убедили. Но теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать. Более того, Захарченко убили. Убили главу одной из республик, и тишина – никто об этом не вспоминает. Это говорит о нежелании исполнять минское соглашения киевскими властями.

О стремлении Украины в НАТО

- Представьте, что Украина станет членом НАТО. Ракеты поставят где-нибудь под Харьковом - подлетное время будет уже 7-10 минут (сейчас ракетам из Польши лететь до Москвы 15 минут – ред.). Это для нас красная линия или нет? Возьмем то, что являлось бы неприемлемым для США: размещение ракет на Кубе. Подлетное время: 15 минут. А чтобы подлетное время сократилось до 7-10 минут, надо было бы разместить ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия? Как мы должны реагировать на то, что предлагается и обсуждается.

О переговорах Зеленского и Байдена

- Мы же не знаем, как на самом деле строился разговор (президентов Украины и США – ред.). Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали украинскому руководству. Откуда мы это знаем? Может быть, просто они сказали Зеленскому: «Ты рановато вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне. Чего ты нам мешаешь, портишь обстановку перед саммитом. Помолчать не мог несколько дней?». А на самом деле можно представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. Никто не говорит нет вступлению Украины в НАТО. Никаких гарантий невступления нет. О чем они договаривались? Мы не знаем.

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