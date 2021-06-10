"Недоразвитые эмбрионы": Лев Лещенко обрушился на молодых звезд шоу-бизнеса

Лев Лещенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лев Лещенко давно носит звание легенды российской эстрады. Знаменитый певец не скрывает, что его печалит нынешняя ситуация в отечественном шоу-бизнесе. Молодых звезд, которые специально провоцируют скандалы, он назвал "недоразвитыми эмбрионами".

Лев Лещенко с сожалением констатирует, что сейчас появилось очень много тех, кто диктуют вседозволенность в массовой культуре. А ведь они, по мнению Льва Валериановича, не имеют на это никаких оснований. "Я редко говорю на тему искусства, шоу-бизнеса. Никогда не осуждал никого из своих коллег... О том, что происходит в шоу-бизнесе, на первый план вышла такая, я не могу сказать, что это профессия - это какой-то образ, медиалицо. Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног... Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости", - заявил певец.

Он констатировал, что на эстраде много образованных и талантливых артистов, певцов. Но сейчас, по его словам, мода на "тиктокеров, блогеров и хайповых артистов". "У них нет профессии. Это, знаете, ширпотреб. Для того, чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость. Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодевания трансгендерные, и прочее. Все это выпячивается, все это вообще мерзопакостно выглядит", - цитирует мэтра РЕН ТВ.

Лещенко прекрасно понимает, почему молодые звезды себя так ведут - "ради успеха, ради славы, ради денег". "Негатив вызывает больше внимания и больше скандалов", - отмечает вокалист.

Лещенко подчеркнул, что настоящим артистам приходится терпеть всю эту вакханалию. "Они почему-то корпоративно соблюдают этику и негодуя об этом молчат. Сегодня творится какая-то вакханалия. Самая настоящая", - резюмировал Лев Валерианович.