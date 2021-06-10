«Налоги, равенство и жадность»: Зачем в России хотят ввести новый «цифровой» налог

Можно ли прижать к ногтю крупнейшие транснациональные корпорации
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«Налоговая революция». Именно так эксперты называют то, что сейчас происходит в мире. Терпение властей развитых стран, похоже, лопнуло. Пока бюджеты большинства из них страдают от дефицита, крупные корпорации жируют. А все потому, что пользуются глобальными лазейками для ухода от налогов. Это дисбаланс чиновники хотят как можно быстрее исправить. Выиграет ли от этого Россия?
Парадокс. Правительства многих стран мира накачивали собственные экономики деньгами, чтобы справиться с последствиями пандемии. Но львиную долю прибыли получили не простые граждане, а владельцы крупнейших корпораций. Мировые олигархи стали богаче в несколько раз. Их состояния выросли до совсем уж неприличных значений. Лидер рейтинга Forbes - основатель Amazon Джеф Безос – владеет почти $200 млрд. Такую цифру даже вообразить сложно. А потратить – просто невозможно.
В то же время в бюджете США, где находится штаб-квартира крупнейшего в мире онлайн-продавца, - дыра размером в $3 трлн. И это только в этом году. Очевидно, что американские олигархи мастерски обыгрывают собственные власти. Получают гигантские прибыли и при этом платят минимальные налоги. Как правило – за счет того, что выводят часть бизнеса за рубеж, в низконалоговые или офшорные зоны.
- Попытки правительств крупнейших экономик мира добиться более справедливого, по их мнению, налогообложения прибылей транснациональных корпораций предпринимались много лет. Корпорации, основной бизнес которых существовал в США и Европе, регистрировались в низконалоговых юрисдикциях. Это позволяло им минимизировать уплату налогов там, где они реально вели свою деятельность. Пока государства пытаются справиться с накопившимися бюджетными и долговыми проблемами, крупные корпорации легко избегают налогового бремени, - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа группы компаний «Финам».
По ее словам, ситуация усугубилась из-за пандемии. Поэтому США и большинство крупных европейских стран думают, как бы увеличить доходную базу. Раскулачивание собственных транснациональных корпораций посчитали самой разумной идеей.
В Минфине США решили положить конец бегству капиталов. И с конца прошлого года активно уговаривали европейских коллег заключить глобальное соглашение. Его суть – запретить транснациональным корпорациям платить меньше 15% с прибыли. И не важно, в какой стране будет зарегистрирован бизнес.
А если компания все равно будет работать через офшор, то власти будут иметь право обложить ее дополнительным налогом – на разницу между минимально утвержденной ставкой и той, которую она реально платит по месту регистрации. В теории это должно уменьшить стимулы для таких компаний уходить в офшоры. Ведь если налоги будут везде одинаковыми или их будут автоматически доначислять, то и выдумывать сложные схемы ухода станет бессмысленно.
- Янки, в рамках своей идеи о недопустимости регистрации мультинационального бизнеса в более комфортных налоговых гаванях (таким образом компании «машут ручкой» родному американскому бюджету), предложили установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%, а лучше еще выше. Глава Министерства финансов США ранее заявляла, что это позволит устранить налоговую конкуренцию между странами, - объясняет Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-канала bitkogan.
Примечательно, что на днях министры финансов стран G7 поддержали инициативу США.
- Причем взимать налог будут в тех государствах, где компании реализуют свои товары и услуги, а не только там, где они зарегистрированы, - говорит Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «Регион».
По оценкам экспертов, налог коснется в основном американских технологических гигантов – Amazon, Google, Facebook, Apple и некоторых других, активно использующих приемы налоговой оптимизации. За счет такого маневра с них удастся дополнительно собрать $50 – 80 млрд (в целом по миру). Но кому достанутся эти деньги? И здесь начинается самое интересное.
В последние годы страны конкурировали друг с другом за то, чтобы на их территорию приходили крупные компании. В итоге корпоративные налоги на прибыль с конца 80-х годов снизились в среднем с 40% до 24%.
- Межстрановая налоговая конкуренция была очень сильной. Чтобы притащить к себе инвесторов, каждая страна пыталась создать наилучшие условия. В итоге некоторые предлагали очень низкие ставки. Просто потому что даже низкие ставки лучше, чем ноль, - объясняет Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».
Кроме того, появилось множество офшоров, где можно вообще ничего не платить. Только в последние годы с ними стали активно бороться, потому что туда утекло слишком много капиталов. В таких условиях, просто повышать налоги внутри страны, чтобы сократить бюджетный дефицит, бессмысленно. Это лишь спровоцирует бегство крупных компаний.
- При наличии юрисдикций с низкими (Ирландия, Кипр, Нидерланды, Люксембург) или с нулевыми ставками налога на прибыль (офшоры), государства с высокой ставкой корпоративного налога на прибыль (Франция, Япония, Германия, Италия, США) становятся все менее конкурентоспособными, - говорит Ольга Беленькая.
В этом случае налоги придется перекладывать на кого-то другого – например, граждан или небольшой бизнес, которому некуда бежать. А это уже грозит социальным взрывом. Его в развитых странах допустить не хотят. А просто взять и прижать к ногтю свои же корпорации не получается. Те никаких законов не нарушают, пользуются легальными лазейками. Вот их и хотят убрать американские и европейские власти.
- Идея состоит в том, что если у компании головной офис находится в стране А, а налогооблагаемая прибыль формируется в стране В со ставкой налога ниже минимальной глобальной ставки, то страна А получит возможность «доначислить» компании разницу в свой бюджет, - объясняет Ольга Беленькая.
Если все это примут на глобальном уровне, избежать дополнительного налога не удастся. Введение глобальной минимальной ставки сократит чистую прибыль транснациональных корпораций на 2 - 3%. Эти деньги пойдут в бюджеты государств. Но каких? По всей видимости, развитых.
- Простой пример. Допустим, ставка налога получается единая. Возьмем две страны - Германия и Молдавия. Куда пойдут инвесторы? Ответ очевиден, - говорит Аркадий Брызгалин.
По его словам, единый налог бьет по суверенитету стран. По сути, это будет примерно то же самое, что и Всемирная торговая организация (ВТО). На словах та декларирует свободу торговли, но львиную долю прибыли за счет прозрачных границ и отсутствия пошлин получают развитые, а не развивающиеся страны. Именно поэтому сейчас идет обратный процесс – мир возвращаются к протекционизму.
В июле идею глобального минимального налога на прибыль будут обсуждать на встрече министров финансов G20 (куда входят Россия, Китай и Бразилия), а затем и на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (туда входят полторы сотни стран). Плюс собственные законы должна принять каждая отдельная страна. Эпопея по внедрению глобального налога может растянуться минимум на 2 - 3 года, если не на десятилетие. Даже двум странам сложно договориться о единой налоговой политике. Когда за столом переговоров сидят две сотни стран – это практически невозможно. И сопротивление будет большим, предсказывают эксперты.
- Вряд ли нововведение так легко «прокатит». Конечно, рычагов административного воздействия у дяди Сэма хватает. Но для многих стран такого рода нововведения будут страшным ударом, - говорит Евгений Коган.
По его мнению, в мире назревает большой передел. Поэтому страны, получающие прибыль от нынешнего положения вещей, будут активно сопротивляться. Причем вполне легальными методами.
- Единая налоговая ставка – это ведь не единственный элемент налогообложения. Да, можно для всех стран установить 15%. Это легко. Но любая страна может спокойно предоставлять льготы или бюджетные субсидии. Платишь по единой ставке, а потом тебе возвращают часть суммы, - объясняет Аркадий Брызгалин.
Правда, в этом случае США и Евросоюз могут расчехлить свой любимый инструмент давления – торговые санкции. Например, придумать повод и создать такие условия, чтобы другим странам было выгоднее отказаться от своей налоговой политики, чем сопротивляться давлению извне.
- Множество интересных вопросов. А что будет, если американцам удастся продавить остальных и превратить страны, предоставляющие налоговые убежища, в страны-изгои? Не много ли новых изгоев появится? И все ли это, как зайчики, спокойно проглотят? Не приведет ли это к серьезным геополитическим напряжениям? На кону очень большие деньги, - прогнозирует Евгений Коган.
Кстати, развитым странам в этой ситуации грех жаловаться. Они хоть и недополучают какие-то налоги, но получают хоть что-то. В отличие от большинства стран, которые от деятельности транснациональных корпораций на их территории не зарабатывают ни копейки. К примеру, глобальный поисковик находится за рубежом, но получает доходы в каждой стране, где продается контекстная реклама. Эту несправедливость в некоторых странах уже стали исправлять.
- Противоречие, особенно сильно проявившееся в последнее десятилетие на фоне бума глобальных интернет-компаний, состоит в том, что страны, в которых международные корпорации продают свои продукты и зарабатывают миллиарды долларов, пользуясь доступом к местным пользователям, хотели бы тоже получать часть налогов с их прибылей, - говорит Ольга Беленькая.
Прецеденты есть. «Цифровые налоги» ввели в нескольких странах. В основном против тех же Amazon, Google и Facebook. Ставки варьируются от 1,5% в Польше и 2% в Великобритании до 7,5% в Турции. В Австралии эти компании заставили делиться рекламной выручкой с местными медиа.
Россия идет по тому же пути. В частности, как недавно сообщил Forbes, в нашем правительстве обсуждают введение 3-процентного налога (с выручки) на зарубежные поисковые системы, онлайн-площадки и социальные сети. Это может принести в нашу казну несколько десятков миллиардов рублей. Корпорации, конечно, будут сопротивляться и подавать иски. Но им легче будет согласиться на небольшой налог, чем полностью лишиться нашего рынка.
Такая налоговая политика кажется более разумной, чем присоединение к абстрактной глобальной инициативе. И не только потому, что ее можно внедрить за несколько месяцев (в отличие от глобальных переговоров, которые могут растянуться на долгие годы), но и потому, что она принесет реальный доход в наш бюджет. А проблемы Штатов россиян волнуют мало.