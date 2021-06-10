"Это такое личное, а вы напоказ": Анастасия Волочкова снялась в съехавших набок микро трусиках

45-летняя балерина похвасталась фотографией в прозрачном нижнем белье Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Волочкова после расставания с любовником Олегом и не думает унывать. Балерина - желанный гость скандальных шоу. В последнее время артистка делится опытом с телезрителями и героями передач. А на днях звезда больших и малых театров отправилась за покупками.

Анастасия Волочкова похвасталась с поклонниками обновками. Она сделала фотографию в прозрачном нижнем белье. "Примеряю обновки. Начала с нижнего белья. Я купила его за два дня красивого столько! Купить можно многое за деньги. Но не форму тела и души. Деньги имеют свойство заканчиваться. Но за них не купить совесть и добропорядочность... А Вы как считаете?", - обратилась к публике знаменитость, позируя перед зеркалом.

Вероятно, впопыхах Настя не заметила, что ее микро трусики съехали набок. Впрочем, особо внимательные поклонники заметили, что белье балерина надела наизнанку.

Фолловеры указали своей любимице на казус: "Анастасия, вы трусы-то как надевали?", "Женщина, вы трусы надели наизнанку", "Настя, у вас трусики уехали немножко", "Кажется что-то рвётся на волю".

Многие отметили совершенную фигуры звезды и похвалили ее за выбор белья: "Вы очень красивая", "Я вас обожаю", "Красота, ждем еще фото в комплектах!", "У Вас прекрасная фигура, Настя. И сердце очень доброе".

Но нашлись и те, кто попросил Волочкову больше не делать такие фотографии: "Это такое личное, а вы напоказ", "Зачем фото в прозрачных кривых трусах выставлять?", "Настя, не надо больше фото в белье, пожалуйста", Зачем всему миру показывать свои трусы. Действительно, добропорядочность не купишь".

Артистка, прочитав все "за" и "против" решила сделать заявление. "Дорогие мои. У меня столько интересного происходит в жизни! И личной и творческой! Судя по количеству комментариев под моим постом, в котором я хотела поделиться обновками нижнего белья (я же была не без него), я понимаю, что больше ажиотажа вызывает Волочкова не Одетта, а Раздетта. Милые мои, моя фигура и подтянутость мышц - это дар Божий и плоды ежедневного труда в балетном зале! И позволяет надеть мини трусики. Это то, что многие не могут мне простить! Мне есть что показывать и чем хвастаться. В мои 45 лет я дам фору внешностью многим молодым и страшным девочкам с целлюлитом", - написала звезда в блоге.

После чего внезапно огорошила: "Не побоюсь в очередной раз развернуть судебный процесс с Большим театром, погрязшем в коррупции, беспределе, грязи и проституции! Это будет очень громкое дело. Как и в 2003-м году. Когда меня незаконно уволили и я выиграла дело. Вопреки всем обстоятельствам!".