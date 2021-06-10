Это любовь: Папарацци сняли Канье Уэста и Ирину Шейк, отдыхающих вместе на юге Франции

Ирина Шейк и Канье Уэст - влюбленная пара. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что Канье Уэст положил глаз на Ирину Шейк и начал встречаться с русской моделью, оказались правдой. Папарацци сфотографировали бывшего мужа Ким Кардашьян в компании Ирины на юге Франции. На фотографиях самый богатый рэпер планеты и русская красавица прогуливаются вместе в живописном парке. При этом Канье сияет, словно только что отчеканенная монета. Не надо быть психологом, чтобы догадаться, что общество Ирины доставляет ему несказанное удовольствие. Время от времени рэпер останавливается, чтобы снять подругу на мобильный телефон.

Во Францию Канье прилетел, чтобы отметить день рождения: 8 июня ему исполнилось 44 года. Как сообщает Daily Mail, влюбленные остановились в Провансе в роскошном бутик-отеле Villa La Coste. Это целое поместье, красивая усадьба, окруженная садом. Номер в такой гостинице стоит в среднем полторы тысячи евро за ночь. Но Уэст не стал мелочится и арендовал отель целиком. Они с Ириной провели вместе четыре дня и выехали из гостиницы 9 июня.

Судя по всему, Канье действительно серьезно влюблен, если решил провести особенный для него день вдвоем с Ириной. Да еще и устроил такую роскошную романтическую поездку, предусмотрев все детали. Слухи о том, что они встречаются, появились несколько недель назад. Хотя Шейк и Уэст знают друг друга довольно давно, уже больше десяти лет.

В 2010 году Шейк снялась в видеоклипе на его песню «Power», где она сыграла ангела. Фото: кадр видео.

В 2010 году модель снялась в видеоклипе на песню Канье Уэста «Power», где она сыграла ангела. В видео Ирина предстает в откровенном золотом наряде с парой крыльев за спиной. Два года спустя красавица из России приняла участие в показе осенне-зимней коллекции одежды West's Yeezy (модного бренда Канье Уэста) на Неделе моды в Париже. А всего месяц назад папарацци сфотографировали Ирину в футболке DMX, разработанной Уэстом в сотрудничестве с модным домом Balenciaga. Вероятно, вещицу модели подарил именно Канье.

В видео Ирина предстает в откровенном золотом наряде с парой крыльев за спиной. Фото: кадр видео.

Как раз сейчас музыкант разводится со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян после шести лет брака, и он уже без пяти минут холостяк. Супругам предстоит поделить в суде опеку над детьми и роскошное лос-анджелесское поместье, которое они купили вместе. Детей у бывших супругов четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Ким просит суд предоставить им с мужем совместную опеку над детьми.

Месяц назад папарацци сфотографировали Ирину в футболке DMX, разработанной Уэстом в сотрудничестве с модным домом Balenciaga. Вероятно, вещицу модели подарил именно Канье. Фото: EAST NEWS

Свое баснословное состояние Канье и Ким делить не будут: перед свадьбой они подписали брачный контракт, поэтому каждый из них останется при своих доходах. В любом случае Уэст – завидный холостяк. В рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes музыкант стоит на 1750-м месте с состоянием в 1,8 миллиарда долларов. При этом сам Канье уверяет, что он гораздо богаче, чем о нем говорят: рэпер настаивает, что на его счетах лежат 3 миллиарда долларов. Значительную часть богатства Канье заработал вовсе не на музыке, а на своем модном бренде Yeezy и сотрудничестве с Adidas.

Ким Кардяшьян и Канье Уэст разводятся после шести лет брака. Фото: EAST NEWS

Ирина Шейк воспитывает четырехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. После расставания со звездой «Мальчишника в Вегасе» Ирина так и не была замечена в новых отношениях. Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году, а два года спустя у них родилась дочь Лея. Несмотря на разрыв, бывшие гражданские супруги сохранили ради дочки дружеские отношения. Брэдли часто забирает дочку из детского сада и отводит ее на занятия по рисованию и танцам.