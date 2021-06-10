Рассталась с Абрамовичем и расцвела: Дарья Жукова сияет от счастья с новорожденным сыном от греческого миллиардера

О том, что олигарх расстался со второй женой Дарьей Жуковой, матерью своих двоих детей Аарона и Леи, стало известно в августе 2017 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова в марте этого года стала мамой в третий раз. Галеристка родила сына от своего нынешнего мужа, греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Ни Даша, ни ее супруг не любят делиться личными снимками в соцсетях или давать какие-либо комментарии на эту тему. Даже в день своего 40-летия, которое она отметила 8 июня, Жукова так и не вышла на связь с поклонниками. Зато за нее это сделал ее близкий друг, американский журналист Дерек Бласберг. Дерек поздравил Дашу с днем рождения и опубликовал ее фото с новорожденным сыном. Это первый снимок Дарьи после родов – и на нем она просто светится от счастья.

На фото стройная и изящная Дарья в платье Paco Rabanne нежно прижимает к себе спящего сына Филиппа.

- Желаю счастливого (40-го?!) дня рождения этой горячей мамочке, - подписал кадр Бласберг.

Друг поздравил Дашу с днем рождения и опубликовал ее фото с новорожденным сыном. Фото: Инстаграм.

На снимке Дарья выглядит гораздо моложе своего возраста. Многие отметили, что после расставания с Романом Абрамовичем Жукова словно расцвела. Если рядом с Романом Аркадьевичем она часто выглядела подавленной и усталой, то вместе со Ставросом она неизменно улыбается и излучает оптимизм.

Дарья и Ставрос поженились в октябре 2019 года, а в марте 2021-го у них родился сын Филипп. Малыша назвали в честь прадедушки по папиной линии, сколотившего семейное состояние. Ставрос Ниархос – наследник судостроительной компании, принадлежащей богатейшей семьи Греции, которая своим состоянием может потягаться с Онассисами. После свадьбы Ставрос и Дарья постоянно живут в Нью-Йорке.

Дарья и Ставрос поженились в октябре 2019 года. Фото: Инстаграм.

О том, что Абрамович расстался с Дарьей Жуковой, матерью своих двоих детей Аарона и Леи, стало известно в августе 2017 года. После развода олигарху приписывали романы сразу с несколькими звездными красавицами, начиная с балерины Дианы Вишневой и заканчивая актрисой Юлией Пересильд. С Жуковой Абрамович остался в прекрасных отношениях – время от времени они появляются вместе на культурных и благотворительных мероприятиях.

Бывшая спутница жизни Абрамовича сумела подружиться со всем голливудским бомондом. Среди ее близких подруг - актрисы Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон и супермодель Карли Клосс. Со Ставросом Ниархосом Жукова была знакома много лет, но только в конце 2017 года они стали выходить в свет как пара. К слову, в ранней молодости Ставрос встречался с известной тусовщицей Пэрис Хилтон и даже был помолвлен с ней.