Сотрудники Apple опубликовали интимные фото со сданного в ремонт iPhone студентки

Проблема с безопасностью личной информации состоит в том, что Apple настаивает на отправке в ремонт телефонов с отключенным паролем Фото: Shutterstock

Компании Apple пришлось выплатить миллионы долларов компенсации студентке, чьи интимные фото сотрудники фирменной ремонтной мастерской слили в сеть. Точная сумма компенсации не называется, расследование длилось более четырех лет, передает Telegraph.

Сам инцидент произошел в 2016 году, когда 21-летняя студентка отправила свой iPhone в ремонтную мастерскую. Через некоторое время выяснилось, что сотрудники сервиса загрузили ряд снимков интимного характера, а также откровенное видео на страницу девушки в Facebook от ее имени.

Поскольку компания Pegatron, осуществлявшая ремонт гаджета, является подрядчиком Apple, свои претензии девушка предъявила именно цифровому гиганту.

После длительного разбирательства в Apple признали, что в данном случае были нарушены обязательства компании по обеспечению конфиденциальных данных.

Сотрудников ремонтной мастерской уволили, а вот девушка получила солидную материальную компенсацию за «эмоциональные страдания, вызванные обнародованием ее откровенных снимков».

Проблема с безопасностью личной информации состоит в том, что Apple настаивает на отправке в ремонт телефонов с отключенным паролем. По сути, любой желающий, имеющий доступ к гаджету, может воспользоваться личной информацией из его памяти. Впрочем, в компании говорят о постоянном усилении протоколов безопасности, а также советуют перед отправкой iPhone сбросить его настройки до заводских.

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