8 центов за слово: читатели раскритиковали Меган Маркл за ее аудиокнигу

Критики назвали текст полуграмотным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родители детей, издатели и критики обрушились с гневными обвинениями в адрес супруги принца Гарри, Меган Маркл, которая выпустила в свет аудиоверсию своей детской книги «Скамейка».

Выяснилось, что каждое слово, зачитанное ею в 107-секундной аудиокниге, обходится покупателю в 8 центов за слово, передает The Telegraph.

Аудиоверсия «Скамейки» продается за $15, что является невероятно дорогой ценой за детские книги в Европе и США. Сейчас это одна из самых дорогих аудиокниг на Amazon, даже несмотря на то, что после неудачного старта продаж цена на нее была значительно снижена.

Критики назвали текст полуграмотным: «Удивительно, что кто-то согласился опубликовать этот бросающий вызов грамматике набор плохо зарифмованных проповедей. Вряд ли какой-то ребенок захочет этот набор прочитать или услышать». Они также назвали книгу «проектом тщеславия» и «очередной попыткой Меган Маркл сделать себе имя любым возможным способом».

«Скамейка» иллюстрирована акварельными рисунками, изображающими семьи разных цветов кожи и происхождения. Издательство анонсировало ее как «рассказ матери об особых отношениях отцов и сыновей».

Досталось от критиков и самому принцу Гарри. В газете The Telegraph одна из журналистов написала: «Роль бедного Гарри в этом браке заключатся в том, чтобы сидеть на скамейке с детьми на руках, пока его женушка идет вперед и пытается завоевать мир».

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