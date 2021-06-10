Королеве здесь не место: студенты Оксфорда потребовали снять портрет Елизаветы II

Портрет королевы представляет собой цветной принт известного фото, сделанного в 1952 году

В британском Оксфордском колледже Марии Магдалины по требованию учащихся со стены зала, выделенного для собраний студенческого союза, сняли портрет королевы Елизаветы II. Администрация учебного заведения заявила, что не согласна с решением студентов, но уважает их право на свободное волеизъявление, передает BBC.

Решение о том, что портрет королевы, представляющий собой цветной принт известного фото, сделанного в 1952 году, принял комитет студенческого союза, так называемого Middle Common Room. На сайте группы сказано, что некоторые студенты видят в изображениях британских монархов символ «недавней колониальной истории», что делает для них проблематичным нахождение в помещении с королевским ликом.

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон на своей странице в Twitter довольно гневно отреагировал на решение студентов:

– Студенты Оксфордского колледжа убирают изображение королевы - это просто абсурд. Королева - это глава государства и символ всего лучшего, что есть в Великобритании. За время своего долгого правления она неустанно работала над продвижением британских ценностей толерантности, инклюзивности и уважения во всем мире.

Мнение министра разделили: мэр Манчестера Энди Бернэм, заявивший, что подобное поведение молодежи уже выходит из-под контроля, а также коллеги Уильямсона.

В самом же колледже объяснили, что не поддерживают решение студкомитета, но строго придерживаются принципа свободы слова для учащихся.

По мнению министра по делам сообществ Роберта Дженрика, подобные политические игры студенческих союзов заходят слишком далеко, поскольку такие жесты могут лишь разобщить людей и «посеять раздоры».

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