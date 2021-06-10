А поменяем-ка орбиту Луны: «Самым тупой парень в Конгрессе США» озвучил новую идею

B последние тысячелетия Луна удаляется от нашей планеты со скоростью примерно 4 см в год Фото: REUTERS

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Луи Гомерт недавно признал, что многие считают его «самым тупым парнем в Конгрессе». И, похоже, он доказал, что эти люди правы.

На недавнем прошедшем заседании он обратился к представителям Лесной службы США, занимающихся среди прочего еще и проблемами изменениями климата: «Мне тут предыдущий директор NASA сообщил, что орбиты Луны и Земли меняются. Можете ли вы сделать что-нибудь, чтобы курсы этих орбит хотя бы слегка изменить? Ведь совершенно очевидно, что это окажет серьезное влияние на наш климат».

Опешившие лесники пообещали все тщательно взвесить и приложить максимальные усилия для изучения и реализации подобного рода проекта. Сохраняя максимально невозмутимый вид, зам. начальника Лесной службы Дженнифер Эберлиен сказала: «Мне нужно будет отдельно связаться с вами по этому поводу, господин Гомерт».

Изменения лунной орбиты действительно происходят: в последние тысячелетия Луна удаляется от нашей планеты со скоростью примерно 4 см в год. Астрономы считают, что в течение миллиардов лет этот процесс был колебательным – спутник Земли то приближался, то удалялся от нее. Более того, ученые уверены, что этот процесс влиял на изменения климата Земли. Но человек ни в своем первобытном состоянии, ни обладая достижениями современных технологий, не мог и не может изменять орбиты планет и их небесных спутников.