Ударный вертолет Ка-52М получил новое управляемое оружие

Алексей Криворучко ознакомился с новым комплексом управляемого вооружения ударного вертолета Ка-52М

Замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где, в частности, ознакомился с новым комплексом управляемого вооружения ударного вертолета Ка-52М.

Кроме того, Криворучко оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на полигоне вели стрельбу из самоходных орудий "Магнолия", "Мальва", "Флокс", "Лотос", а также самоходной противотанковой пушки "Спрут" по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.

На полигоне в Нижегородской области прошла приемка новых видов артиллерийских комплексов

Также замглавы ведомства был показан в действии новый самоходный миномет "Дрок".

"Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", - отметил Криворучко по итогам демонстрации.

Российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения К-52 "Аллигатор", был построен на основе советского К-50 "Черная Акула". В отличие от советского в нем есть место для второго пилота, который может также управлять комплексами вооружений. Модернизация вертолета проводится постоянно с учетом боевого опыта российских вертолетов в Сирии. Последние образцы оснащены новейшей броней и комплексами обороны против зениток и ракет противника.