Солнечное затмение 10 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Солнечное затмение начнется в Северной Америке и закончится на Дальнем Востоке Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 10 июня 2021 года, можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Сайт «Комсомольская правда» ведет прямую онлайн-трансляцию этого редкого космического явления, которое последний раз наблюдалось на территории России больше 50 лет назад.

Как передает Роскосмос со ссылкой на данные Московского планетария, максимальную фазу кольцеобразного солнечного затмения смогут наблюдать в Якутии и на Чукотке в 13:40 по московскому времени. В столице смогут увидеть только частные фазы затмения. Максимум будет виден в 14:26, когда Луна закроет Солнце на 16 процентов.

Утоняется, что солнечное затмение начнется в Северной Америке и закончится на Дальнем Востоке. Кроме россиян кольцеобразное затмение Солнца смогут увидеть также жители канадского Онтарио и Гренландии. Кроме того, полностью кольцеобразная фаза будет видна на Северном полюсе.