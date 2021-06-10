Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 10:25

Сохранить время и деньги: Как заказывать такси, чтобы не нарваться на "бомбилу"

Стало известно, где работают лучшие таксисты России
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По итогам общего подсчета баллов, победителем конкурса жюри признало Алексея Стебо из Ленобласти. На втором месте - Борислав Киреев из Омской области, а третье досталось Луизе Бадреевой из Республики Татарстан. Фото: Виктор КЛЮШКИН

По итогам общего подсчета баллов, победителем конкурса жюри признало Алексея Стебо из Ленобласти. На втором месте - Борислав Киреев из Омской области, а третье досталось Луизе Бадреевой из Республики Татарстан. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Комфортно, спокойно, а главное - безопасно. Такой должна быть поездка в такси. Как не нарваться на "бомбилу", который лишит вас денег, времени, а главное - нервов?

Правила простые. Заказывайте машину только в проверенных транспортных компаниях или агрегаторах. Забудьте про "зазывал", которые стоят у аэропортов и вокзалов. Доверяйте только водителям сертифицированных таксопарков.

Об этом напоминает Общественный совет по развитию такси в России. Уже в третий раз он проводит конкурс «Лучший водитель такси в России». Его цель - выяснить, в каких городах работают самые профессиональные таксисты.

Кто стал лучшим в 2021 году? Узнаете по ссылке.

Промо