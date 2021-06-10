Сохранить время и деньги: Как заказывать такси, чтобы не нарваться на "бомбилу"

По итогам общего подсчета баллов, победителем конкурса жюри признало Алексея Стебо из Ленобласти. На втором месте - Борислав Киреев из Омской области, а третье досталось Луизе Бадреевой из Республики Татарстан. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Комфортно, спокойно, а главное - безопасно. Такой должна быть поездка в такси. Как не нарваться на "бомбилу", который лишит вас денег, времени, а главное - нервов?

Правила простые. Заказывайте машину только в проверенных транспортных компаниях или агрегаторах. Забудьте про "зазывал", которые стоят у аэропортов и вокзалов. Доверяйте только водителям сертифицированных таксопарков.

Об этом напоминает Общественный совет по развитию такси в России. Уже в третий раз он проводит конкурс «Лучший водитель такси в России». Его цель - выяснить, в каких городах работают самые профессиональные таксисты.

Кто стал лучшим в 2021 году? Узнаете по ссылке.