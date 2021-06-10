Итоги ПМЭФ-2021: Инвестиции в человеческий капитал и качество жизни

Главной темой форума стал восстановительный рост экономики Фото: Артем КИЛЬКИН

Соглашения на четыре триллиона рублей, тринадцать тысяч участников и акцент на здоровье и развитии человека. Примерно так можно описать основные итоги прошедшего в северной столице форума. Это первое событие такого масштаба с начала пандемии. Причем как в России, так и в мире. «Комсомолка» подводит итоги масштабного мероприятия, во главе угла которого впервые стояли не абстрактные технологи и крупные инфраструктурные проекты, а интересы простого человека.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Главной темой форума стал восстановительный рост экономики. Во всех странах мира понимают, что жить теперь придется в другой реальности. И речь не только об инновациях и технологиях. Хотя пресловутой цифровизации на форуме все-таки уделили много времени. На первый план, что интересно, вышли охрана здоровья, образование и инвестиции в человеческий капитал, а также выстраивание всей государственной системы вокруг человека. А не наоборот.

- Странно ставить вопрос, что важнее: государство для человека или человек для государства. Ведь мы сами и есть государство… Мы должны понимать, какие услуги оказываем и кому их оказываем. Для этого должны появиться культура, правила и инструменты. Чтобы быть клиентоцентричными, мы должны поменяться внутри. У нас очень много процессных вещей, а нам важен результат. Оказание государственных услуг должно происходить с точки зрения конкретной жизненной ситуации и отталкиваться от потребностей клиента, а не чиновника, - заявил на традиционном деловом завтраке Сбера Дмитрий Григоренко, вице-премьер, руководитель аппарата правительства.

Комфорт и качество жизни в новом правительстве поставили как один из главных приоритетов. Соответственно, от этого фундамента теперь будут плясать все инициативы государственных ведомств.

ОБРАЗОВАНИЕ - САМОЕ МОЩНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ МИРА

Теме образования были посвящены десятки сессий. Естественно, обсуждали частичный переход из офлайна в онлайн и поиск наиболее эффективного баланса между этими двумя форматами. Более того, большинству чиновников стало наконец очевидно: доходы от сырья уходят на второй план. В будущем основную прибыль будут генерировать инновации. А их производят люди. И этих людей нужно хорошо обучать. Чтобы процесс образования был более эффективным, желательно обмениваться работающими практиками с успешными коллегами. Именно поэтому на форуме были представлены известные российские университеты, которые заключали соглашения как с крупными отечественными компаниями, так и с коллегами из других стран.

- Как говорил Нельсон Мандела, образование – самое мощное оружие, которое позволяет изменить мир вокруг нас. Мы с катарскими коллегами подписали соглашение, которое открывает широкую дорогу для сотрудничества в сфере образования, в сфере совместных научных исследований, в сфере обмена студентами, - заявил в интервью «КП» проректор по международному сотрудничеству Финансового университета Александр Линников.

По его словам, университет им. Хамада бин Халифа является одним из наиболее серьезных и уважаемых в Катаре. При этом наши страны, несмотря на географическую отдаленностью и, казалось бы, несхожесть культур и социального устройства, очень многое объединяет. И на этой базе можно выстраивать взаимовыгодное сотрудничество.

- Образование и наука лежат в основе всех видов человеческой деятельности. И все, что мы видим вокруг нас - эти замечательные павильоны, современные города, люди, которые занимаются самыми разными делами, - все это было бы невозможно, если бы когда-то нас всех не обучили, не дали нам образование, предоставляющее, что называется, путевку в жизнь. Образование и наука определяют облик завтрашнего дня, - пояснил Линников.

РОССИЯНЕ ЗАДУМАЛИСЬ О ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ

Задача государства - не только создать человеческий капитал, но и сохранить его. А для этого нужна стабильно работающая система здравоохранения. И здесь мы не можем похвастаться высокими результатами. Выделяемые деньги расходуются не так эффективно, как хотелось бы.

- По результатам нашего исследования в тех странах, где сопоставимые с нашими затраты на здравоохранение, продолжительность жизни на 3 – 5 лет больше, чем у нас, - привел данные Герман Греф, председатель правления Сбера.

Одним из важных инструментов контроля качества здравоохранения во многих развитых странах является страхование. Пандемия оказала серьезное влияние на отношение граждан к своему здоровью, в том числе вырос спрос на медицинское страхование и страхование жизни. Россияне были вынуждены задуматься о том, как защитить себя и своих близких от неприятных форс-мажоров.

Как рассказал «КП» генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич, с начала пандемии страховые компании выплатили клиентам более 1 млрд рублей по рискам, связанным непосредственно с коронавирусом.

- Это реальные деньги, которые пошли в семьи, потерявшие кормильцев, потерявшие источники дохода, часто с большими кредитами, которые будут покрыты теперь страховым возмещением. Таким образом, страхование как финансовый инструмент выполнило свою главную функцию - защитную, - добавил Гуревич.

ОТДЫХ ВНУТРИ СТРАНЫ - ДОБРОВОЛЬНО, А НЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО

И наконец, еще один важный элемент - качество жизни. Да, на первое место россияне ставят доходы и здоровье, но важен и досуг.

- Экономический рост - это человеческий капитал, технологии и инвестиции. Людей больше всего волнует качество жизни, доходы, образование и здравоохранение. Без качества жизни мы не сможем обеспечить тот человеческий капитал, который хотим получить, - заявил Андрей Макаров, депутат Госдумы.

От работы время от времени нужно отдыхать. И пока границы закрыты, резко вырос спрос на внутренний туризм. Как следствие - взлетели цены: как на билеты, так и на номера в гостиницах. И это снизило то самое качество жизни, о котором говорят чиновники. Ведь если мы не можем себе позволить качественно отдохнуть, то вряд ли будем совершать подвиги на рабочем месте и способствовать экономическому росту.

- Благодаря принятой правительством программе субсидирования чартерных рейсов сейчас есть возможность снизить стоимость перевозки практически в два раза. Если вместе с туристическим кэшбэком, это серьезно, иногда на 50 - 70%, снижает стоимость тура, - рассказал «КП» Тарас Демура, генеральный директор компании TUI Russia.

По его мнению, государство стало серьезно инвестировать в туризм. И это даст толчок для развития этой отрасли.

- Такие регионы, как Камчатка, Сахалин, которые ранее были абсолютно недоступны россиянам, станут доступными. Сейчас стоимость тура на Сахалин на чартерном рейсе начинается от 40 тысяч рублей. Ранее столько стоил только билет, а сейчас за эти деньги может быть перелет, гостиница на неделю, питание, экскурсии, трансфер, страховка, то есть полный пакет, - пояснил Тарас Демура.

По его словам, это уникальный шанс для поставщиков услуг не воспользоваться вынужденным закрытием границ, чтобы заработать денег и оседлать спрос, а инвестировать в качество и в собственное развитие. Чтобы, когда границы будут открыты, россияне добровольно выбирали отдых по России, а не принудительно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПМЭФ прошел со 2 по 5 июня 2021 года. В мероприятиях форума приняли участие 13 тысяч человек. Они представляли 140 стран мира, 11 тысяч российских и иностранных компаний. При этом 3 тысячи участников форума были иностранцами. На ПМЭФ-2021 было заключено 800 соглашений на общую сумму более 3,8 трлн рублей. Организатором форума выступил «Росконгресс».

КСТАТИ

Коронавирус не прошел

Мероприятие такого уровня проходило впервые за полтора года. Поэтому санитарно-эпидемиологические меры были довольно жесткими. Так, все участники были обязаны сдать ПЦР-тест. Причем не ранее, чем за двое суток до посещения площадки. Если тест был отрицательным, бедж активировался. Если положительный – участника не допускали. По данным организаторов, в рамках форума специалисты провели 52 тысячи тестов на коронавирус. И около 500 из них оказались положительными.