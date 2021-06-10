Тайны «Серебряного кольца» России: Экспедиция Дмитрия Стешина и Алексея Овчинникова по русской глубинке

Углич встречает туристов-кормильцев Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ИЗ ОЦЕПЕНЕНИЯ ВЕКОВ

Главный туристический маршрут «глубинной» России, - «Золотое кольцо» - известен всем, уже пол века толпы туристов ездят между древними городами Северной Руси. Но мало кто знает, что открылось людям «Золотое кольцо» случайно, после статей журналиста Юрия Бычкова в далеком 1967 году в газете «Советская культура». Конечно, про эти 8 старинных городов все знали и так, но то, что они образуют собой логичный туристический маршрут, всех осенило лишь благодаря журналисту.

Как это часто бывает, золотые самородки валялись под ногами, их нужно было только поднять, сдуть с них дорожную пыль и показать людям.

Пару лет назад городов в «Золотом кольце» прибавилось: официально, девятым по счету стал древний Углич, не так давно стряхнувший с себя оцепенение прошедших веков и начавший энергично развивать туризм. Можно сказать, Углич выстрадал, заработал этот почетный статус.

И не он один.

Сейчас, ростки внутреннего туризма лезут из «Золотого кольца» везде, где есть люди, за ними ухаживающие. Этих новых, пока малоизвестных туристических мест появилось столько, что журналисты КП взяли на себя смелость заявить об открытии нового маршрута – «Серебряного кольца России».

Началась экспедиция Дмитрия Стешина и Алексея Овчинникова по русской глубинке Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«МОСКВА ОТДАЕТ СВОИ ДОЛГИ»

… Мы сидим в уютном, только что построенном кафе на набережной в Угличе. Смотрим, как в звенящей тишине, швартуется очередной теплоход. Всхлипывает и звенит оркестр – город встречает туристов-кормильцев. Наша коллега, Наташа Булах, в прошлом журналист «КП», а ныне - исполнительный директор штаб-квартиры Союза городов «Золотого кольца», кладет перед нами распечатанную табличку с ориентирами и координатами только нарождающегося «Серебряного». Список из 20 пунктов, предварительный. Интересных мест вдвое больше, но их еще толком не открыли спецы по туризму.

Похоже, Москва отдает свои долги. Раньше она все забирала из провинции – идеи, ресурсы, просто инициативных людей. Теперь маятник пошел в обратную сторону Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В списке все, как любим мы и наши читатели – от девушки из налоговой полиции, подружившейся с кабанами, чтобы устраивать для туристов фото-сафари с диким зверьем, до живущего на глуховатом хуторе кубинца-травника. Московско-английская семья с плантацией пионов и загадочный, тоже наполовину московский проект «Бессмертная деревня». Таинственная «ВИП-пасека» совсем рядом, в 7 километрах, отправимся туда завтра утром. И опять в этой пасеке «московский след» и, наверное, «московские деньги». Почему? Наташа смеется:

- Похоже, Москва отдает свои долги. Раньше она все забирала из провинции – идеи, ресурсы, просто инициативных людей. Теперь маятник пошел в обратную сторону.

И мы отправляемся по ходу маятника...

Первая статья проекта выйдет на сайте kp.ru 11 июня в 01:00 по мск.