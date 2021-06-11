Кто тащит русскую деревню из болота

Идея онлайн-пасеки пришла в голову москвича Дмитрия Ширгаева пять лет назад. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Начало

ПЧЕЛЫ ЛЕЩЕНКО И РОЗЕНБАУМА

Невысокий, коренастый хозяин экопарка «Легенды леса» в деревне Покровские горки Дмитрий Ширгаев заводит нас на пасеку и зачем-то машет рукой липе.

- Поздоровался просто, - видя наши недоуменные лица, объясняет он. - Вдруг они сейчас смотрят за своими ульями? Может и Розенбаум с Винокуром тоже нас видят...

Мы вглядываемся в листву, сквозь которую, наконец, замечаем несколько камер, и тоже машем в глаза объективов. Возможно, сейчас, с той стороны, на нас смотрят не только праздные любители понаблюдать за жизнью пчел.

Любителям качественного медка предлагается заплатить за «именной» улей 25 тысяч рублей (еще 25 — за годовое обслуживание), а в качестве дивиденда те гарантированно получают 30 кг правильного меда Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Идея онлайн-пасеки пришла в голову москвича Дмитрия Ширгаева пять лет назад. Любителям качественного медка предлагается заплатить за «именной» улей 25 тысяч рублей (еще 25 — за годовое обслуживание), а в качестве дивиденда те гарантированно получают 30 кг правильного меда, который изготовят для него пчелки — Дмитрий запретил использовать на пасеке антибиотики, а полей, которые обрабатывают химией в округе нет. Кроме того, всегда можно зайти в интернет и посмотреть, что там, на пасеке под Угличем, в данный момент происходит.

Несколько ульев Ширгаев «подарил» своим любимым артистам, которым также регулярно отправляет медок. Вон улей Винокура и Лещенко, тот, на котором нарисована большой белый бультерьер, — принадлежит Розенбауму.

Несколько ульев Ширгаев «подарил» своим любимым артистам, которым также регулярно отправляет медок. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Нормально они ко всему этому относятся, - пожимает плечами Дмитрий. - Винокур как-то даже видео прислал с благодарностью.

Но одной пасекой дело не ограничилось.

- Да вы посмотрите, что из всего этого сделать можно! - не угасает оптимизм Дмитрия и он утаскивает нас на экскурсию по своим владениям. И вовремя - пчелы, словно почуяв от чужаков химозные запахи больших городов, как сторожевые псы пошли в атаку.

Иван из Азербайджана. Застрял в России из-за пандемии, да так и остался. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Это пчелы средне-русской породы, сейчас меняем на других – слишком злые.

Над ульями в дыму возится пасечник. Хозяин объясняет:

- Это Ваня, русский азербайджанец. Застрял в России из-за пандемии, да так и остался. Не захотел отсюда уезжать.

И мы прекрасно понимаем Ивана.

Всегда можно зайти в интернет и посмотреть, что там, на пасеке под Угличем, в данный момент происходит. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ЧЕРНИКУ — НЕ ТРОГАТЬ!»

Дмитрий Ширгаев в этих местах, в деревне Покровские горки, впервые оказался 5 лет назад, когда задумался о смене спертого столичного воздуха на деревенскую вольницу и почему-то остановился на этом заболоченном куске земли, близ Углича, тогда еще не вошедшего в «Золотое кольцо». Купил по смешным ценам (по московским меркам) участки, которые некоторые местные безвозмездно отписывали муниципалитету (сделать на них что-то толковое не получалось, а земельный налог платить надо) и сходу начал менять ландшафт. Во всех смыслах.

Там курятник с необычными курами, по лугу черной цепочкой бегут вьетнамские свиньи с поросятами, в ручье плещутся гуси, в травке прячутся молодые козлики, а среди лошадей задумчиво жует траву ослик Бартер, которого он недавно выменял на трех баранов. Повсюду стройка, то тут, то там мужики сбивают доски в подиумы, на которых скоро появятся домики для туристов.

Дмитрий Ширгаев в этих местах, в деревне Покровские горки, впервые оказался 5 лет назад, когда задумался о смене спертого столичного воздуха на деревенскую вольницу и почему-то остановился на этом заболоченном куске земли Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Земля-то очень водянистая, с глиняной подушкой и вот мы делаем ... острова! Приехал человек с семьей, и он на своем личном пространстве, - заводит нас Дмитрий на один из таких объектов и живописует будущее. - Соседи далеко, он хозяин, тут же гриль-зона и удочки. Утром встал, наловил себе карасиков, толстолобиков, пожарил. Красота, тишина, покой, идиллия... Вон - заросли черники – когда строили подиум, я десять раз сказал: чернику не трогать!

Дмитрий наклоняется и гладит куст с белыми цветочками – через месяц здесь все будет усыпано ягодой.

Повсюду стройка, то тут, то там мужики сбивают доски в подиумы, на которых скоро появятся домики для туристов. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«МНОГИЕ НЕ ВИДЕЛИ РЕАЛЬНОЙ РОДИНЫ!»

Дмитрий ведет нас дальше и по пути говорит о свободе, которую обрел, переехав в глубинку. О свободе настоящей, а не о той, что одурманенные романтики орут на площадях. О любви ко всем этим просторам, о том, как приятно утром сделать зарядку, взять термос с чаем, сесть на лошадь и спокойно прокатиться по окрестностям с видом на Волгу – и никакие психоаналитики не нужны. И о чудодейственном перекрытии границ, которое подтолкнуло россиян к изучению собственной же страны:

- Я был дико удивлен, когда воочию увидел людей, которые реально не видели России! - говорит он. - Они прекрасно знают Флоренцию с Венецией, пляжи Египта и Турции, и пребывают в ступоре, когда приезжают и видят наш экопарк — оказывается, все это и у нас в огромных масштабах есть, на Родине! Причем, многие интересные места появилось буквально в последние годы. Речь не только о туристах — натурально идет масштабное переселение горожан в русскую глубинку. Они и возродят село! Но в не том дореволюционном и советском виде, о котором мы привыкли ностальгировать.

Вьетнамские свиньи с поросятами Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В качестве живого примера Дмитрий знакомит нас с молодыми ребятами, которые из-за пандемии ушли сюда на «удаленку», а теперь не желают возвращаться обратно в города. Вытянув ноги на по-европейски выбритых лужайках, ребята что-то шустрят в своих ноутбуках, в перерыве между работой присматривая землю и дома в окрестностях.

Ослик Бартер Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Понимаете, что это значит? - горят глаза хозяина экопарка. - Таких сотни тысяч! И они перетягивают экономику из больших городов вглубь страны! Торговые центры, в которых они раньше оставляли деньги, тоже будут перебираться ближе к ним. Но в другом виде — через интернет, куда перемещается вся торговля. Сейчас большинство американцев все, от патронов до туалетной бумаги, покупают в интернете. И у нас так же будет. Мой пример: когда приехали сюда, доставка из интернет-магазина была раз в три дня. А сейчас курьер сюда приезжает два раза в день. Ну и зачем привязываться к городу? Пропадает и другой смысл: купить под дачу 10 соток в Подмосковье. Зачем? Если в нашей области можно купить гектар (а то и больше) за копейки и жить? Я например, недавно, еще 40 гектаров всего за 800 тысяч купил. А всего у меня их 100!

Молодые козлики Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

НЕ БАРАН, А «ЗОЛОТОЕ РУНО»

Мы проходим мимо ухоженного, как с картинки, прудика, который еще в прошлом году был заросшим болотом, а бывший москвич Дмитрий кивает дальше - в сторону захламленного буреломом леса:

- Тут и бобры выходят, и лоси с кабанами, у гостей полный восторг! Ну, в каких Турциях все это увидишь? Эх, отдали бы мне в аренду этот кусок леса!.. Почистил бы тут все и такой амазонский маршрут по джунглям на лодочке устроили бы, закачаешься! Но там столько согласований — Рослесхоз, Росприроднадзор и прочее...

Гуси Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

И он загибает пальцы, перечисляя разрывы между документами и реальностью, мешающие расширить деревенские горизонты.

Взять так и не принятый закон о возможности строить на сельхозземлях дома для фермеров («Ну кому плохо-то будет, если те на окраине поля с семьей поселятся, буквально привязываясь к этой земле?»). Или внезапно забуксовавшую сельскую ипотеку («Мужики бы рады, да застройщики отказываются: там несколько этапов строительства с фиксированными ценами в договоре, а в процессе стройматериалы вдруг резко дорожают»)...

В качестве живого примера Дмитрий знакомит нас с молодыми ребятами, которые из-за пандемии ушли сюда на «удаленку», а теперь не желают возвращаться обратно в города. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Еще, поди, чиновники, с проверками… - вставляем мы извечную русскую причину.

- А вот и нет! - вдруг вступается за них Дмитрий. - Местные начальники идут навстречу, глава района реально старается, но он не всесильный. Здесь другое — они идут с нашими идеями выше, а там бац — извини, куча противоречащих друг другу нормативов, которые не дают этому сбыться. Чтобы тот же пруд вырыть — столько согласований! Или вот хотели своей бараниной гостей угостить: а там — мама моя! Сначала я должен найти бойню, потом завести барана в систему «Меркурий», вся ветеринария с печатями и т.д. Не баран, а «золотое руно» какое-то получается. Мясо в итоге на рынке купили. Но мы же — Россия, многие чиновники, понимая абсурд всех «правил», просто закрывают на них глаза. Я на это не обижаюсь, это нормальная для России история, меня другое расстраивает.

ЖДЕМ СВОЙ БУКИНГ

К гостинице, которую он открыл в конце прошлого года, подъезжает очередная партия туристов. Девушки скидывают босоножки и усаживаются на берегу пруда. И еще гости, и еще…

Экономические цепочки русской глубинки сильно изменились с приходом сюда бывших москвичей. У Дмитрия, например, трудятся два десятка местных. Плюс — он все время что-то покупает, подпитывая местную торговлю. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Через «букинг» номера бронировали. Обидно, - отчего-то грустит Дмитрий.

- Чего же тут обидного, вон поток какой валит — на выходные номера не снять, - спрашиваем.

- Это же иностранная площадка! «Букинг» 18% маржи берет и все они на Запад уходят, - недоволен он. - Надо бы в России свою такую же платформу иметь. Я готов платить столько же, но чтобы деньги остались на Родине, нашему человеку на развитие, а не на содержание какого-нибудь солдата США в Ираке. Но рано или поздно «русский букинг» обязательно появится, все преодолеем потихоньку... Нет, не потихоньку. Мы же рывками идем. И тот путь, который капитализм на Западе проделал за 300 лет, мы пробежали всего за 30. Возьмем США: сначала «дикий запад», потом силовики и наводят порядок, поджимают вольницу, потом приходит время чиновников, следом образуются лоббисты, а потом – царство корпораций.

- У нас сейчас что?

- Пацаны в трениках из «дикого запада» ушли в прошлое. Силовики сегодня, по большому счету, тоже меняются, начинают заниматься тем, чем и должны, и это мне нравится. Скажем, придет ко мне полковник экономической безопасности и начнет вымогать деньги. Один звонок в управление собственной безопасности, которое начало работать как надо, и для полковника как минимум закончится его служба. (Вот, к сожалению, не все про это знают, а надо поступать именно так!). Сейчас приходит время чиновников, и тоже нужно время, чтобы они заработали, как надо. Хотя из-за короткой дистанции все периоды смешались – понемножку остались и бандиты, и силовики. Но в целом - у каждого мужика сейчас есть возможность зарабатывать на своей земле. И давать зарабатывать остальным.

Бывший спецназовец «Альфы» построил экопарк, куда ездят пожить и подышать москвичи, а «звезды» держат свои ульи Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ГДЕ ОБЩАК — ТАМ ГОЛОД И РАЗРУХА»

Экономические цепочки русской глубинки сильно изменились с приходом сюда бывших москвичей. У Дмитрия, например, трудятся два десятка местных. Плюс — он все время что-то покупает, подпитывая местную торговлю. А еще нанимает бульдозеристов, электриков... И таких как он, пришедших на пока необъявленное «Серебряное кольцо» - тысячи. И он снова говорит, что именно частник, прикованный к этим землям ответственностью, сможет их поднять. Ко всеобщей выгоде.

- Я посадил здесь 300 дубов и 500 сосен. Сам их толком-то не увижу, это для внуков (а у Дмитрия четверо детей). Если бы мне сказали – занимайся, но это не твое, только аренда, ничего бы этого не было, - продолжает Ширгаев. - Зачем? Я не временщик. «Где общак, там голод и разруха» - так у нас в «Альфе» говорили.

- Где? В какой «Альфе»? – мы сильно удивлены, догадываясь, что речь не про банк. И он терпеливо объясняет:

- Срочку служил в «Витязе», потом группа «А», командировки в полной выкладке (лучше не рассказывать)… Позже охранял пятерых президентов, всех перечислить не могу, только трех – Путина, Медведева и Багапша. Получил травму, ушел на пенсию.

- Телохранитель?

- Телохранитель — это в голливудских боевиках...

Если собираются вместе три русских мужика, рано или поздно, но они заговорят о политике. И мы говорим о том, что темп жизни сейчас сумасшедший, а реальность меняется медленно, не поспевает. Дмитрий считает, что власть выкладывается полностью. Он видел.

- Путин самый работоспособный из всех, помните войну 08.08.08? Он был тогда на открытии Олимпиады в Пекине. Мы следим за новостями, готовимся внутренне воевать. Тут звонок: «форма одежды черная». Значит, охранять. Путин прилетел во Владикавказ, нас пятеро - встретили у трапа, а он вышел один, с адьютантом. И сутки! Сутки после перелета из Пекина был на ногах – госпиталь, администрация, чиновники, беженцы… Все грамотно разруливал. Мне нравится каким путем мы идем. Но сейчас настала пора строить экономику. Чтобы не одними ракетами гордиться. Чтобы хохлы, белорусы, казахи и другие смотрели на нас восхищенно: да у москалей-то офигенно, мы тоже с ними хотим! А не с Западом. Привлекательность-то в чем? В том, что у нас ракеты и мы можем всем навалять? Можем, но это так себе привлекательность. Нужен совсем другой уровень доходов, медицины, образования! Культуры жизни! Врагов у нашей страны, конечно, много, но это же не Байден нам в подъездах гадит... Сами.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Пробила картер и ... осталась здесь жить

Сейчас, в какую сторону из Углича не поедешь – машина горя хлебнет. Особенно, если она к гладеньким московским дорогам привычная. Но, судя по всему, скоро все эти трофи-рейды закончатся. Везде снуют новенькие КамАЗы, верхний слой дороги снят вместе с ямами, новый асфальт класть будут.

Но именно эти дыры на дорогах стали началом еще одной душевной сельской истории. Здесь, у деревни Учма, в 2002 году пробила картер у своей машины пиарщица одного московского банка Елена Наумова. Да так и осталась в Учме навсегда. Вышла замуж за местного лесника и краеведа Василия, вырастила четырех детишек, открыла в 3 (три!) музея. А саму Учму, печальную и Богом забытую, превратила в «Бессмертную деревню», куда турист теперь косяком валит.

Продолжение следует...

ЦЕНА ВОПРОСА

«Легенды леса»

Расстояние от МКАД - 240 км в сторону Углича.

Одноместный номер в Угличе, в сетевом отеле – 2.200 руб.

Двухместный номер в «Легендах леса» — 5.000 руб. (будни). 7.000 руб. (выходные)

Экскурсия по экоферме - взрослые и дети от 5 лет – 300 руб.

Катание на лошади по экотропе с проводником – 2.000 руб. час

Рыбалка на Волге с инструктором и лодкой – 3500 руб. час (2 человека)

Стейк «Легенды леса» (сложный гарнир) – 880 руб. порция

Торт из перепелок с яблоками и кедровыми орешками - 450 руб.