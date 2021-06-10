«Утопила бы в реке!»: Продюсер Лободы снова набросилась на Даву

Нателла Крапивина (справа) объявила войну бывшему Бузовой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезды шоу-бизнеса часто вступают в публичные конфликты друг с другом и перекидываются нелестными комментариями в соцсетях. Вспомните, как кусали друг друга Собчак и Шнуров, Бузова и Ивлеева. Но, как правило, все это происходит на фоне какого-либо конфликта, что же произошло у продюсера Лободы (теперь уже бывшего) Нателлы Крапивной и Давы?

Оказывается, Крапивина начала хейтить бывшего Бузовой ещё до злополучной премии «Муз-тв», из-за которой сейчас переругался весь шоу-бизнес. Первый раз Нателла высказалась на счет Давида в интервью Собчак: «Как мой дед говорил - «расстрелять»», - ответила продюсер Лободы на вопрос Ксении о творчестве Манукяна.

Но самые жесткие нападки начались со стороны Нателлы после премии «Муз-тв», куда, чтобы проанонсировать номер на совместную песню, Дава и Филипп Киркоров приехали на ретро -кабриолете в сопровождении мужчин с обнаженными торсами.

Шутку артистов не все поняли, что вызвало нешуточное бурление в шоу-бизнесе и соцсетях.

Продюсер Лободы тут же прокомментировала фото Манукяна и Киркорова в соцсети одного из новостных порталов словами «Паноктикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». А после под уже своим постом с итогами премии поставила хэштег #давазастрелись.

Многих удивило высказывание Крапивиной, поскольку было много слухов о нетрадиционных связях продюсера.

Стоит заметить, что со стороны Давы в сторону Нателлы все это время не было ни одного унизительного комментария. На ситуацию Манукян в принципе не реагировал. Зато не стал молчать Киркоров и опубликовал в своём инстаграме серию гневных видео, обращённых к Нателле.

После чего Крапивина объявила о том, что заканчивает сотрудничество со Светланой Лободой.

На следующий день Крапивина записала видео, где снова обрушилась на Даву и Киркорова.

А после отметилась и в комментариях своему подписчику, заявив, мол, «уродцев вроде тебя и Давы, я бы утопила в реке ещё младенцами, чтобы родителей не позорили».

- Когда человек проявляет агрессию по отношению к постороннему человеку и призывает к насилию, это говорит лишь о его конфликте с самим собой, - объясняет психолог Елена Деганте. - Продюсер Лободы эпатирует тем, что прямолинейна. Но нужно понимать, что прямолинейность эта субъективна.

Нам может кто-то нравиться, а кто-то - раздражать. Но публичный человек должен понимать ответственность за свои слова. А в данном случае это была не просто ирония, а прямой призыв к расправе.

Возможно, Дава напомнил Нателле о каком-то неудачном опыте в личной жизни, от которого у неё осталась душевная рана и обида, - считает психолог.

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