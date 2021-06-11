Зачем Арктике спорт и туризм мирового уровня?

Спорткомплекс «Айка» - лучшее спортивное сооружение в Арктике. Автор фото Марина ПЕШКОВА.

Взяв в руки камень, я толкнула его по льду так ловко, что он оказался в доме! Керлингисты поймут, о чем речь. Хотя дело это непростое. Снаряд весит почти 20 кг, толкать нужно с умом - не сильно и не слабо, чтобы, легко скользя, он остановился аккурат в нужном месте. У меня получилось. Поэтому все решили: я в этом деле мастер, и не верили, что камень в руки ко мне попал впервые. Ведущий церемонии закрытия Пятого Кубка Арктики по керлингу ArcticCup-2021 посоветовал подать заявку в сборную. Впрочем, речь не обо мне - о соревнованиях, которые прошли на Таймыре при поддержке компании «Норникель».

С 27 по 31 мая лучшие спортсмены России, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Венгрии, Италии соревновались за первое место на самой северной ледовой арене нашей страны - в Дудинке.

Местные болельщики за играми следили с азартом. При удачных бросках керлингистов трибуны ревели от восторга. Иные даже записывали в тетрадки ход состязаний и результаты.

- Зачем вы это делаете? - спросила я подростка лет 13.

- Анализировать буду, - серьезно ответил он и начал обстоятельно объяснять мне происходящее на льду. - Смотрите, бросающий шведов отпускает камень прямо на хог-лайне, камень закручивается, и свипующий должен контролировать движение… А скип - тот, кто в доме, - ведет всю игру. Я в тетрадке все фиксирую - кто как бросил, свиповал, сколько камней противника выбили из дома.

- А зачем? - недоумевала я.

- Как зачем?! - удивился парнишка. - Я занимаюсь в дудинской секции керлинга и планирую в будущем стать олимпийским чемпионом.

Короче, по сравнению с этим юным спортсменом мне до сборной - как до Луны пешком. И еще дальше до призеров турнира. К ним мы еще вернемся.

Серебряные призеры турнира Михаил Васьков и Анна Самойлик. Автор фото Марина ПЕШКОВА.

НА ТАЙМЫРЕ ВСЕ САМОЕ-САМОЕ

…Самый северный спорткомплекс в стране, самый северный храм, самый суровый климат, самая северная металлургия. Здесь полярную ночь сменяет полярный день, а морозы в минус 20 с ветром переносятся в разы тяжелее, чем штиль в минус 50. В начале лета реки еще скованы льдом, а растительность тундры не собирается просыпаться.

- Это Арктика, детка, - снисходительно шутят местные в ответ на изумление приезжих: «Как же вы здесь живете?!»

Бывший журналист «Комсомольской правды» Надежда Ильченко полгода назад переехала в Норильск. Говорит, жизнь здесь тяжелая, но есть в ней свое очарование.

Швейцарцы отметили свою победу страстным поцелуем. Автор фото Марина ПЕШКОВА.

- Во-первых, природа, - объясняет Надежда. - Невероятные северные красоты. Во-вторых, люди. Искренние, душевные, деловые. Не все, конечно, но многие. Говорят по делу, время попусту не тратят. Здесь даже тундра после схода снега зеленеет второпях - за два-три дня.

«Надежда» - слово для Таймыра особое. Ровно сто лет назад геолог-первопроходец Николай Урванцев назвал

Надеждой скальное плато, где спустя годы появились взлетная полоса и аэропорт «Надежда», а еще позже, в 70-х годах, - Надеждинский металлургический завод. Сейчас он входит в компанию «Норникель».

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ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ НА ТЕННИС

Сегодня надежду в Арктике возлагают в том числе на спорт и туризм. На днях в Норильске даже прошло расширенное совещание на эту тему с участием Кремля, правительства РФ, чиновников из арктических регионов и бизнесменов.

- Это был первый серьезный разговор, - рассказал журналистам помощник Президента России Игорь Левитин. - Мы увидели, что в Арктике есть спорт и туризм международного уровня. Но нет координации. У нас 9 субъектов в Арктической зоне, и каждый проводит свои игры. А почему бы не объединить их и не провести единые всероссийские арктические игры?

Помощник Президента РФ Игорь Левитин разыграл партию в настольный теннис с министром спорта Олегом Матыциным. Автор фото Марина ПЕШКОВА.

Кто-то пожмет плечами - зачем, мол, Северу такая роскошь? Но тот же международный турнир по керлингу, проводимый пятый год подряд, уже доказал: интерес к спорту в Арктике есть. И чем больше будет соревнований, тем лучше.

Из последних примеров. Благодаря сердцу Таймыра - компании «Норникель» - в Норильске построили шикарный спорткомплекс «Айка». Мини-футбол, теннис, шахматы, борьба - чего там только нет. Большинство занятий для местных жителей бесплатны. Потому желающих множество. На шахматном турнире я насчитала больше 20 участников!

Атмосфера соревнований по настольному теннису была настолько захватывающей, что помощник президента Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин скинули пиджаки, взяли ракетки и сразились в 15-минутном сете.

Кто-то из журналистов спросил: «Зачем развивать спорт в Арктике?» Левитин категорично ответил: «Спорт - начало здоровья. А здоровье северянам необходимо, как и любому человеку».

ТУРИСТАМ ВХОД РАЗРЕШЕН

Без туризма в Арктике не будет развития судоходства. Нет, оно, конечно, сейчас есть. Ледокольные суда «Норникеля» круглый год перевозят грузы: с Таймыра - никель, с материка - все, что необходимо для жизни. Лишь скоропортящиеся товары доставляют на полуостров авиацией. Но властям и бизнесу хочется большего. В идеале туроператоры должны предлагать многодневные круизные туры по Арктике. Но для этого нужна соответствующая инфраструктура.

- Мы должны приехать в Дудинку и удивиться, какое это замечательное место, - объяснил Игорь Левитин. - Но пока порт и город не в том состоянии, где можно хотя бы отдохнуть и погулять. Если мы хотим, чтобы сюда заходили арктические суда, нужно углублять дно. Если мы хотим, чтобы турист поехал по Таймыру, нужно улучшать дороги.

И все это, по словам помощника президента, государственная задача. На Красноярском экономическом форуме компания «Норникель», краевое правительство и ООО «Васта Дискавери» подписали соглашение, по которому на Таймыре будет построен туристический проект «Затундра». До 2026 года на базальтовом плоскогорье плато Путорана появится турдеревня «Бухта Канчуль» с гостиницами, кафе и другими объектами. Отсюда будут проложены пешие и водные туристические маршруты. Финансирование работ за «Норникелем», объем инвестиций - около 20 млрд рублей. Стоимость тура в «Затундру» обещают сделать доступной для россиян.

Но и это еще не все. Пришла пора приводить в порядок северные города. В частности, Норильск. Уже подписано четырехстороннее соглашение между Федерацией, краем, городом и «Норникелем» «О реновации жилищного фонда и капремонте коммунальных и социальных объектов». До 2024 года все работы должны быть завершены. В переводе с чиновничьего языка - в Норильске снесут аварийные дома, построят новые, реставрируют исторические здания, займутся благоустройством и озеленением.

- А еще отремонтируем дороги, поставим теплые остановки, построим бассейны, приведем в порядок школы, - уточняет вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев. - Норильск должен соответствовать статусу столицы Арктики. Поэтому компания вкладывает 70 процентов своих денег от всего объема финансирования (при общем финансировании Программы социально-экономического развития города 120,1 млрд рублей) - 81 млрд рублей. И дополнительно президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил на развитие Норильска еще 150 млрд рублей. Кроме того, компания приведет в порядок территории вокруг производств. Примерно в течение 10 лет уберем все бесхозные, разрушающиеся постройки, очистим площадки от металлолома. Проведем рекультивацию земель.

Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля». Автор фото Марина ПЕШКОВА.

СЕРНЫЙ ПРОЕКТ

К моменту нашего приезда на Надеждинском металлургическом заводе окончилась смена. Рабочие у проходной ждали автобус. Среди них вахтовики, приехавшие на Таймыр для строительства масштабного серного проекта. Так называется программа по утилизации выбросов диоксида серы. Вахтовики живут в общежитиях, которые специально были построены для серного проекта. По количеству домиков, расположенных вдоль трассы на Норильск, рабочих сюда приехало немало.

Сначала они демонтировали старые сооружения на территории завода, освобождая территорию для новых мощностей. Сейчас возводят основные объекты. Все мероприятия программы входят в федеральный проект «Чистый воздух».

Как будут утилизировать?

Если вкратце, газы будут улавливать и производить из них серную кислоту. Ее потом будут нейтрализовать известняком, на выходе получится гипс, который планируют складировать в специальных хранилищах. Гипс в отличие от серной кислоты не представляет опасности, и его можно будет использовать, например, для закладки отработанных шахт.

Проект рассчитан на сокращение выбросов до 90 процентов.

- Сегодня мы выбрасываем почти 2 млн тонн диоксида серы, - рассказал старший вице-президент «Норникеля», руководитель Заполярного дивизиона Николай Уткин, - а после реализации всех проектов останется 336 тонн.

Перевозить серную кислоту в другие регионы, где она будет востребована на производстве в арктических условиях, невозможно. Во-первых, требуются специальные суда и емкости. Во-вторых, перевозка будет настолько дорогой, что стоимость кислоты станет чересчур высокой.

Перспективы проекта оценил помощник президента Игорь Левитин, отметив, что такого нет больше нигде в стране.

КОГДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ…

Победителями турнира по керлингу в Дудинке, прошедшего в дисциплине дабл-микст, стали швейцарцы, а «серебро» и «бронза» - за российскими керлингистами (см. «Итоги ArcticCup-2021»).

- Если нас пригласят в следующем году, мы обязательно приедем, - говорят серебряные призеры Анна Самойлик и Михаил Васьков. - Таймыр притягивает, сюда хочется вернуться.

Российская Арктика - это 9 млн квадратных км, где проживает всего два процента населения страны. Для многих она по-своему романтична. А ее удаленность от материка - весомое преимущество, так считает губернатор Красноярского края Александр Усс. Видимо, по принципу: чем дальше, тем интереснее.

фото-факт

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

За два дня до лета. Это фото наш спецкор Наталья Варсегова сделала в Дудинке 30 мая. Когда на материке отцветают одуванчики, на Таймыре Енисей с жутким грохотом ворочает ледовые глыбы, предвещая потепление. Местные знают, раз пошел ледоход, значит, через месяц придет полноценное лето.

С легким сердцем

Эвенка Людмила приглашает меня в гости - в чум из оленьих шкур, разбитый возле ледовой арены в Дудинке. Пусть приезжие дивятся местной диковинкой.

В чуме тепло, а снаружи - ледяной северный ветер. Хотя на дворе - конец мая!

- Строганину из рыбы пробовала? - спрашивает меня Людмила.

- Пробовала, - отвечаю, - вкусно. С перцем-солью.

- То-то же!

- Людмила, а что если на Таймыр приедет много-много туристов, хорошо это или плохо? Строганины на всех хватит?

- Много-много никогда не будет здесь, - смеется эвенка. - Таймыр - не Черное море. Но мы всех в гости ждем, пусть люди узнают, что такое Север. И строганины на всех хватит. Только ты напиши, что ехать к нам нужно с легким сердцем. Злых людей Арктика не принимает, не приживаются они здесь. И еще напиши: мудрый человек на чужую землю идет с уважением.

- А что это значит?

- Кто мудрый, тот поймет.

Долго мы беседовали с Людмилой о местных традициях, промыслах, воспитании детей. Но это уже совсем другая история.

Только факты

Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете. Граница города приближает-ся к 70-му градусу северной широты. Северный полярный круг - на 2 градуса ниже, в трехстах с лишним километрах. 2223 километра по прямой отделяют Норильск от Северного полюса. 280 дней в году держатся морозы, 130 дней бушуют метели.

ИТОГИ ARCTICCUP-2021

1-е место - Бриан Хюрлиман и Яннис Шваллер (Швейцария)

2-е место - Анна Самойлик и Михаил Васьков (Россия)

3-е место - Алина Ковалева и Сергей Глухов (Россия)