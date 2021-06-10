Владельца ювелирного завода задержали с кокаином в посёлке Глазынино

У гражданина был обнаружен свёрток. Экспертиза установила, что в нём находится наркотическое вещество "кокаин" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно в полицию поступила наводка на 55-летнего Михаила (имя изменено) — гендиректора известного ювелирного завода. В сообщении говорилось, что мужчина замешан в обороте наркотиков. Информацию стали проверять и направили наряд к коттеджу в элитном подмосковном посёлка Глазынино, где вскоре должен был появиться подозреваемый. Какое-то время полицейские дожидались его там. Когда Михаил появился, оперативники попросили его предъявить документы, и, убедившись, что перед ними именно тот человек, на которого указал их источник, приступили к личному досмотру. Процедура не заняла много времени, вскоре в одном из карманов у Михаила обнаружили свёрток с веществом белого цвета. Его передали на экспертизу. Через два дня пришли результаты исследования.

— У 55-летнего гражданина был обнаружен свёрток, массой 5,26 грамма. Экспертиза установила, что в нём находится наркотическое вещество "кокаин", — сообщил источник kp.ru

Как только эксперты подтвердили подозрения оперативников, на гендиректора ювелирного завода завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

Оперативникам предстоит выяснить, у кого Михаил взял наркотики, и кто ещё может быть замешан в этом деле.

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