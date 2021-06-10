Умер Леонид Репин, легендарный журналист "Комсомольской правды"

Лёня, «Комсомолка» помнит и будет помнить тебя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наверное, последнее слово про Леонида Репина можно было бы озаглавить и иначе: «Последний из могикан». Из золотых перьев «Комсомолки», среди живых (Геннадия Бочарова, Ольги Кучкиной и других) и ушедших (Василия Пескова, Инны Руденко, Ярослава Голованова), создававших «ту самую легендарную газету» он единственный, кто доныне оставался в редакции. Вел по понедельникам рубрику «Свидетель истории», исправно приходил на свое рабочее место, чтобы почитать газету.

Леонид Репин в последние часы пребывания на диком берегу Фото: Личный Архив

Но потому он и Репинзон, что после выхода его журналистских заметок о том, как высадился с друзьями и с тем, что было в карманах (складной ножик и что-то там еще по мелочи), на необитаемый остров, выжил там, как Робинзон Крузо. Потом была книга «трое на необитаемом острове».

У Лёни вообще была страсть к разным формам выживания, испробованным на себе лично. Есть такая «бацилла» в крови настоящих репортеров.

Леонид Борисович непрерывно бегал с 16 лет

В 1968 году - вырвался в небеса на аэростате «Комсомольская правда». Всего участвовал в 30 с лишним экспедициях. И не только на необитаемый остров в Тихом океане, но и в сибирской тайге, и на Дальнем Востоке - в 1987 году отправился по следам русских первопроходцев из Якутска к Тихому океану. Испытывал секретный лунный скафандр.

Леонид Репин на секретных испытаниях лунного скафандра Фото: Личный архив

Две страсти были у Лёни: бег (а бегал он с 16-ти лет, и два года назад написал в «КП» о своем очередном забеге на том же стадионе, где начинал: «Я много лет отдал спорту. Был чемпионом, рекордсменом Москвы и Советского Союза в эстафетах четыре по 200, четыре по 400 метров. Рекорды наши держались лет по 25, очень долго»).

Кстати, когда ухаживал за будущей женой, провожал ее на метро, а потом бегом мчался к следующей станции, чтобы там встретить и тем поразить ее воображение.

Леонид Репин, легендарный журналист "Комсомольской правды" Фото: Евгения ГУСЕВА

И еще хобби - коллекция моделей старинных кремневых пистолетов. Это, конечно же из детства: «Остров сокровищ» и одноногий Джон Сильвер с попугаем навеяли. На всю жизнь!

Не за премии боролся, хотя ему хватило: восемь - от Союза журналистов СССР и России, имени Владимира Гиляровского, Почетный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм» Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ. 36 книг тиражом 2 миллиона экземпляров!

Этот снимок сделан в 1987 году во время экспедиции по следам русских первопроходцев из Якутска к Тихому океану. Леонид Репин на снимке в кепке Фото: Личный Архив

Нормальные журналисты считают свои годы по другому: как он сказал коллеге Саше Гамову, «К марту 2020 года, я напечатал 2 500 материалов. Не заметок, а материалов: мелкие заметки не считаются. Только материалы. 2 500!»

Кажется, не так давно (накануне юбилея, а родился Лёня в 1937 году), он раздарил в «Комсомолке» ребятам свою книгу «С нами что-то происходит...». Свои отборные статьи. В книге - 1 000 (!) страниц.

Погружение в Черное море с корабля спасателя подводных лодок Фото: Личный Архив

Я не поленился и спросил:

- Лёня, а почему именно тысяча?

- А круглое число, - хмыкнул Лёня. - Это как миллениум. Можно с нуля начинать!..

Леонид Репин в Анголе. 1975 год Фото: Личный Архив

Лёня, «Комсомолка» помнит и будет помнить тебя. Наши соболезнования родным и друзьям Репинзона Крузо, ушедшего в последнее плавание.