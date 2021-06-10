В Москве сотрудники банка спасли 82-летнюю пенсионерку от мошенников: От старушки требовали 1,2 миллиона

Полицейские отметили работу сотрудника банка, благодаря ему Лариса Петровна не потеряла свои средства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в филиал одного из крупнейших российских банков на улице Вавилова в Москве пришла пожилая женщина. Бабушка была встревожена и будто не знала, куда ей обратиться. Она растерянно оглядывалась по сторонам, на её состояние обратил внимание один из сотрудников банка, работавший в зале. Парень подошёл к пенсионерке и предложил свою помощь.

— Она на меня посмотрела обеспокоенно и сказала: "Внучок, мне нужно деньги снять, 1,2 миллиона, это срочно, я обещала, меня там человек ждёт". Я понял, что что-то не так, попросил её присесть, успокоиться и объяснить, для чего ей такая сумма, и кому она обещала деньги, — вспоминает молодой человек.

Пенсионерка рассказала, что её зовут Лариса Петровна (имя изменено), ей 82-года, и она живёт неподалёку. Около часа назад ей поступил звонок от мужчины, который представился участковым и попросил пожилую женщину помочь в поимке мошенников. Для этого ей нужно было сходить в ближайший банк, обналичить крупную сумму денег и передать мошенникам. Деньги пенсионерки хотели использовать в качестве наживки, а после спецоперации обещали вернуть. Сотрудник банка объяснил Ларисе Петровне, что ей звонил не участковый, и такую схему мошенники часто используют для обмана доверчивых пенсионеров. О случившемся молодой человек сообщил в полицию.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", проводится проверка, — сообщил источник kp.ru

Полицейские отметили работу сотрудника банка, благодаря ему Лариса Петровна не потеряла свои средства. Ведь очень часто такие дела раскрыть не удаётся, и пострадавшие навсегда лишаются денег. Теперь оперативникам предстоит проверить номера телефонов, с которых звонили пенсионерке, возможно мошенников удастся найти.

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