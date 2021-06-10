Участковый в Москве проявил смекалку и спас пенсионера

Майор Промыслов вызвал к дому кран-манипулятор, в люльке поднялся на уровень третьего этажа и заглянул в окно квартиры

- Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы майор полиции Денис Промыслов пришел на помощь 70-летнему пенсионеру, попавшему в беду, - сообщает МВД России.

Офицер полиции оказался неравнодушен к обращению жильцов дома, что расположен на Широкой улице. Они рассказали, что в квартире их пожилого соседа, несколько дней громко работает телевизор, а сам он не выходит на улицу. На звонки в дверь пенсионер тоже не отвечал.

Майор Промыслов вызвал к дому кран-манипулятор, в люльке поднялся на уровень третьего этажа и заглянул в окно квартиры.

Он увидел, что пожилой мужчина лежит на полу и практически не двигается. Полицейский забрался в квартиру через балконное окно и вызвал бригаду скорой помощи. Пенсионеру была оказана медицинская помощь, после чего его передали родственникам.

Выяснилось, что несколько дней назад мужчину сразил инсульт. Он потерял сознание и упал, а когда пришел в себя уже не смог встать. Пенсионер догадался пультом включить громко телевизор, что и привлекло внимание его соседей.

- Жильцы дома поблагодарили старшего участкового уполномоченного полиции Дениса Промыслова за неравнодушие и профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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