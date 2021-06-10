Мишустин: Число безработных снизилось вдвое, а ставки по ипотеке - на треть

Премьер объявил о восстановлении деловой активности в стране. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Доходы федеральной казны в 1 квартале 2021 года значительно превысили прогноз. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Поступления доходов выросли почти до 5,3 триллиона рублей. Причем доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5%, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться, - сказал Мишустин.

Как отметил премьер, принятые правительством в пандемию меры поддержки позитивно отразились на экономике.

- Восстанавливается деловая активность. Число безработных снизилось почти в два раза с декабря прошлого года. Увеличились объемы жилищного строительства. Процентные ставки по ипотеке сейчас на 30% ниже, чем два года назад. Объем госдолга остается на безопасном уровне. Мы взяли хороший темп, это необходимо закрепить, - отметил Мишустин.

Премьер сообщил, что правительство дополнительно выделит более 27 миллиардов рублей на помощь многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов.

- По поручению президента правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий ребенок или последующие дети: они получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов . Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете, - рассказал Мишустин.

По его словам, это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей.

Еще 4,5 миллиарда рублей будет дополнительно выделено на «детский кэшбэк» семьям, купившим путевки в детские лагеря до официального старта этой программы. Ранее кабмин уже выделил на это пять миллиардов рублей. Напомним, родители, купившие ребенку путевку в летний лагерь, имеют право на возмещение 50% ее стоимости.

Дополнительные деньги выделит правительство и на ликвидацию несанкционированных свалок.

- Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области получат почти 900 млн. рублей в течение ближайших трех лет на ликвидацию свалок, - сказал Мишустин. Он также сообщил, что в этом году увеличится более, чем на 1,3 миллиарда рублей финансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов в Московской области.

Еще 4,8 миллиарда рублей дополнительно выделят на проект «Чистый воздух». Деньги получат Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская, Челябинская области.

- От того, каким воздухом мы дышим, зависит качество и комфорт нашей жизни. Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха - достаточно острая экологическая проблема, - отметил Мишустин.

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