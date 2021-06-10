Малому бизнесу в России грозит цунами цифровизации

Фото: фонд Росконгресс

Первый день ПМЭФ-2021 традиционно открыл Российский форум малого и среднего предпринимательства. Здесь обсуждают не глобальные экономические проблемы, а более насущные темы для небольших компаний. Но не менее важные. Сейчас в России 5,8 млн малых и средних предприятий. В пандемию им пришлось не сладко. Хоть государство помогало — возвращало налоги, снижало социальные взносы, сделала дешевыми кредиты — выжили не все. Бизнесу нужно помогать развиваться и дальше. Прежде всего — осваивать новые технологии. О цифровизации, ее последствиях и новых электронных сервисах и шла речь на Форуме МСП.

ПОДДЕРЖАТ КАЖДОГО ПЯТОГО

Прежде всего, корпорация МСП презентовала на форуме новую стратегию развития до 2025 года. Она включает в себя 5 больших задач.

Первая — финансирование. Поддержать планируется каждого пятого предпринимателя в стране. Объем поручительств по кредитам составит более 2 трлн рублей.

Вторая — обеспечить рынки сбыта. Государство будет больше привлекать малый и средний бизнес к госзаказам. А в ноябре этого года корпорация запустит систему оценки “зрелости” предприятий, и лучшие получат выход на международные рынки.

Третья — поддержка в регионах. В каждом регионе откроют центры «Мой бизнес», где предприниматели смогут запустить свое дело, оформив документы в режиме “одного окна”.

Четвертая — вовлечение предпринимателей. Это и система наставничества, дополнительное обучение, а также популяризация бизнеса среди школьников и студентов.

И, наконец, пятая — цифровизация мер поддержки. Развитие новых электронных сервисов и единой цифровой платформы для предпринимателей.

– Прежде всего, нужно помочь предпринимателям войти в малый бизнес. У нас ежегодно образуется около 1 млн малых предприятий. Тем не менее взять на себя риск стать предпринимателем – довольно сложно. Второе – надо помочь развиваться тем предприятиям, которые уже образовались. Средний срок жизни малого предприятия сейчас составляет три года – это немного. В развитых странах – четыре-пять лет. Третье – отношения с государством не должны быть обременительными для бизнеса, – отметил на презентации председатель Правительства Андрей Белоусов.

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ ВИДНО

Про единую цифровую платформу услуг для малого и среднего бизнеса рассказал на форуме глава АО «Корпорация „МСП“» Александр Исаевич.

- Предприниматель должен заниматься бизнесом, а не тратить время на поиски, чем государство может ему помочь. Государство должно быть не видно. Важнейший инструмент здесь — цифровая платформа МСП. Мы проанализировали основные запросы предпринимателей и на их основе выбрали основные сервисы, которые будут на платформе. Это законодательный бизнес-дайджест, аналитика по спросу и рынкам, цифровой помощник, сравнение кредитов для бизнеса. Кроме того, есть большой запрос на электронное взаимодействие с госорганами. Чтобы предприниматель узнавал о запросах к нему от государства не по почте, а через смартфон, — рассказал Исаевич.

Во время пленарной сессии предложение по цифровым сервисам внес Даниил Егоров, глава Федеральной налоговой службы. Он заметил, что сложно сделать одну систему, чтобы угодить всем. И предложил, чтобы государство лучше создавало цифровые инструменты, а сервисы будет создавать сам бизнес.

Вообще вопрос, что надо дать предпринимателям: рыбу или удочку, был одним из ключевых во время дискуссий.

-Компании признают необходимость цифровизации для роста конкурентоспособности, но инвестировать в себя не готовы. 92% компаний считают, что это задача государства и институтов развития,— заметила на сессии по цифровизации замглавы банка «Открытие» Надия Черкасова.

ПРИДЕТСЯ ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

Проблему доступа к новым технологиям и сервисам готово взять на себя государство и крупные технологические компании. Но готов ли бизнес к внедрению этих технологий? Большой вопрос.

На пленарной сессии форума председатель Правительства Андрей Белоусов назвал цифровизацию бизнеса “неизбежным цунами”, которое перевернет привычный уклад предпринимателей.

- Что будет с привычными способами уклонения от всевидящего ока государства для повышения своей эффективности? Цифровизация – это всегда выход из тени. Как только компания попадает в цифровую среду, она становится прозрачной для всех. Готовы ли компании к этому?, – акцентировал внимание Андрей Белоусов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выдвинул идею создания института цифровой репутации для бизнеса. Этот институт должен учитывать открытость бизнеса на цифровых площадках, в том числе, сократит частоту проверок со стороны контролирующих органов.

В тестовом режиме новая система репутации может заработать уже в этом году.