Россия возобновила авиасообщение ещё с 8 странами: В какие из них реально полетят туристы

Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с 8 странами Фото: Олег ЗОЛОТО

Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с 8 странами (а всего таких стран уже больше сорока), вдобавок к тем, куда уже летают самолеты). Оперативный штаб принял решение о расширении списка открытых направлений ещё 31 мая, о чем «КП» подробно писала.

Впрочем, для туристов на практике доступны далеко не все из этих мест - лишь четверть государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение, готовы принимать наших отпускников. Та же тенденция - и в восьмерке новых маршрутов. Регулярное авиасообщение по решению Оперштаба возобновляется с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, чартерное – с Албанией.

Интереснее всего для туристов этом списке Хорватия. Страна на побережье Адриатического моря открыта для россиян, визы посольство уже выдает (национальные хорватские, также можно въехать по действующему шенгену). Что важно – разрешен въезд именно для отдыха, а не только для обладателей ВНЖ, как в большинстве стран Европы. Мало того, Хорватия признала российскую вакцину “Спутник”. Если прививку не делали – тогда ПЦР максимум за 48 часов до пересечения хорватской границы. Карантина для прибывающих нет, отели и рестораны работают.

Интереснее всего для туристов этом списке Хорватия. Страна на побережье Адриатического моря открыта для россиян Фото: Shutterstock

Оперштаб разрешил 2 рейса в неделю по маршруту Москва – Загреб. А вот на курорты - Дубровник, Сплит, Пулу - пока возможны лишь грузопассажирские рейсы (что это такое и какие есть риски, читайте на kp.ru).

Марокко – еще одна страна, готовая принимать российских туристов. Виза в Марокко не нужна, условие для въезда – ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Послаблений для вакцинированных путешественников пока нет. В Марокко интересны как экскурсионные туры по историческим города, пустыне, горным районам, так и отдых на берегу Атлантического океана и Средиземного моря.

Разрешены два рейса в неделю в Касабланку.

В Албанию и Ливан путешественники в принципе прилететь могут, въезд туристам разрешен. Обе страны – на Средиземном море. Однако к массовым курортам они не относились и до пандемии. Албанию в Ассоциации туроператоров России уже назвали перспективным пляжным направлением. Для въезда гражданам РФ не нужна ни виза, ни ПЦР. Но пока чартеры в Албанию лишь в планах, с 10 июня ни один туроператор их не запустил.

Австрия, Венгрия, Люксембург, Маврикий пока закрыты для российских туристов. Рейсами в Европу смогут воспользоваться обладатели ВНЖ, дипломаты, те, кто летит на учебу, лечение, либо по специальным приглашениям.