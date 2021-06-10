Опубликована программа лектория форума «Путешествуй!»

Участие в мероприятии – бесплатное. Необходима регистрация

В рамках деловой программы первого Российского туристического форума будет работать лекторий, где пройдет ряд практических дискуссий и мастер-классов. Форум состоится 11–13 июня в Москве, на ВДНХ. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Форум состоится при поддержке Русского географического общества.

Эксперты презентационной сессии «Куда поехать?» расскажут, какими сервисами лучше пользоваться для выбора путевки, как правильно спланировать маршрут и организовать поездку, чтобы отдых был качественным и безопасным.

На сессии «IT по-крупному: B2B- и B2G-коммуникации в туризме» участники дискуссии рассмотрят вопросы привлечения инвестиций для развития туристических проектов, значение цифрового профиля туристов для реализации национального туристического проекта, Data Driving Marketing как инструмент развития туристического потенциала регионов, а также практику и перспективы развития «больших данных» в туризме.

Эксперты дискуссии «Юридические тонкости туризма. Как туристу себя обезопасить?» рассмотрят вопросы юридической безопасности путешественников. «Зачастую туристы не знают своих прав и не могут защитить себя в трудной ситуации. Как правильно выбрать туроператора или безопасно купить билеты, что делать, если задерживают рейс или потеряли чемодан, как быть в случае, когда заселяют в худшие условия, чем прописано по договору? В рамках сессии мы дадим практические советы путешественникам, расскажем, как правильно действовать в кризисных ситуациях и как подготовиться к самостоятельному путешествию», – отметила модератор сессии, юрист в сфере туризма, путешественник, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Виктория Рашина.

В программу лектория включена сессия-практикум «10 важных уроков для незабываемого автомобильного путешествия». Спикеры сессии расскажут, что нужно знать, перед тем как отправиться в путешествие на автомобиле, как подготовить маршрут и учесть все нюансы для обеспечения комфорта и безопасности, а также где найти наиболее полную информацию о достопримечательностях и доступных сервисах. Эксперты поделятся своим опытом организации автопутешествий, расскажут о плюсах и минусах такого отдыха, а также предупредят об ошибках, с которыми путешественники часто сталкиваются при самостоятельной организации поездки.

Также в рамках лектория состоятся практические дискуссии «Как регионам рассказать о себе. Кинотуризм – уникальный инструмент коммуникации» и «Отдых на воде для каждого. Почему круизы становятся популярными?».

Участие в мероприятии – бесплатное. Необходима регистрация на официальном сайте Форума: rustravelforum.com.

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Мероприятие пройдет 11-13 июня на ВНДХ (подробнее)