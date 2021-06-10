ВКонтакте узнала, какие предметы школьники считают бесполезными, а какие — будут изучать даже летом

На вопросы ответили более 800 респондентов от 14 до 18 лет, которые зарегистрированы в VK

ВКонтакте выяснила, какие предметы школьники считают ненужными, а какими — будут заниматься на летних каникулах дополнительно. На вопросы ответили более 800 респондентов от 14 до 18 лет, которые зарегистрированы в VK.

Рейтинг бесполезных предметов

Опрошенным предложили выбрать самые бесполезные школьные предметы. По мнению школьников, меньше всего им пригодится музыка — так ответили 40%. На втором месте история религии (32%), вслед за ней идёт рисование (31%). А почти треть школьников убеждена, что все предметы могут понадобиться им в жизни.

С возрастом уровень антипатии к предметам меняется.

Антирейтинг предметов у школьников 14 лет:

первое место — музыка (48%),

второе место — рисование (40%),

третье место — история религии (26%).

Антирейтинг предметов у школьников 18 лет:

первое место — история религии (37%),

второе место — музыка (33%),

третье место — рисование (26%).

Планы на летние каникулы

Больше половины опрошенных планирует дополнительно заниматься по школьной программе на летних каникулах. Посвящать учёбе 1–2 часа в неделю хочет 20% респондентов, 3–4 часа — 18%. Проявить особое усердие и заниматься 5–6 часов в неделю собираются 7% школьников.

На летнюю учёбу настроено больше девушек, чем молодых людей: 61% против 39%. При этом половина юношей заметили, что вообще не планируют на лето дополнительных занятий по школьным предметам.

Что касается возраста, то опрошенные 14–16 лет в основном намерены заниматься 1–2 часа в неделю. Респонденты 17–18 лет собираются уделять учёбе чуть больше времени — 3–4 часа. Самыми трудолюбивыми оказались девятиклассники: среди 16-летних больше всего тех, кто хочет тратить на занятия по школьной программе от 10 часов в неделю (6%). А вот одиннадцатиклассники хотят отдохнуть: среди 18-летних больше всего тех, кто не планирует летних дополнительных занятий (50%).

Предметы на летние занятия

В списке предметов, наиболее востребованных для дополнительных занятий, лидируют иностранные языки — их хочет подтянуть половина опрошенных. На втором месте — математика, которую выбрали 49% респондентов, а на третьем — русский язык (32%). Меньше всего школьники планируют дополнительно заниматься летом географией: её отметили только 8%.

Учить иностранные языки планирует 58% девушек и 38% молодых людей. Также девочки чаще юношей выбирали математику (51% против 45%), литературу (27% против 16%) и биологию (21% против 12%). При этом молодые люди чаще собираются заниматься на каникулах физикой и информатикой. Подтягиваться по русскому языку планирует одинаковое количество девушек и юношей — чуть больше 31%.

В разном возрасте ученики планируют изучать дополнительно летом разные предметы. Так, в 14 лет математикой хочет заниматься 56% опрошенных, а в 18 лет — уже 33%. Русский язык больше всего изучают на каникулах в 16 лет (39%), примерно в девятом классе, а меньше всего — в одиннадцатом, то есть в 18 лет (25%). При этом в одиннадцатом классе растёт интерес к информатике: её выбирали только 9% респондентов 14 лет и уже 16% респондентов 18 лет.

Владимир Алешин, директор департамента образовательных инициатив ВКонтакте:

«Летом на рынке образования традиционно наблюдается спад. Тем не менее значительная доля учащихся не отказывается от дополнительного образования и использует время школьного затишья для прокачки знаний. Часть из них уезжает в другие города и поэтому предпочитает обучение в онлайн-формате. Исследования ВКонтакте подтверждают: цена и возможность перемещений с сохранением непрерывного обучения — главные плюсы летнего дополнительного онлайн-образования как для школьников, так и для их родителей. Сегодня ВКонтакте работает несколько десятков тысяч онлайн-школ. Большая часть из них не только привлекает учеников в социальной сети, но и строит образовательный процесс, используя инструменты ВКонтакте».

Весной ВКонтакте узнала, как школьники и студенты относятся к дистанционной учёбе в период пандемии. Опрос показал: для большинства главный минус — потеря мотивации. Также респонденты поделились, что скучают по друзьям, и пожаловались на неудобные инструменты для школьного онлайн-образования.