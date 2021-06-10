«Особое внимание развитию Сибири и Дальнего Востока»: начался прием заявок на конкурс Православная инициатива – 2021

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» объявил о старте Международного грантового конкурса «Православная инициатива – 2021». Прием заявок продлится с 7 июня до 5 июля 2021 года. Особое внимание будет уделено проектам, посвященным развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В нынешнем году увеличены суммы грантовых заявок: до 1 млн рублей для локальных проектов и 1 млн 800 тыс рублей – для сетевых и инфраструктурных. Конкурс по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводит Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Оператором выступает Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Подать заявки на грантовую поддержку своих начинаний могут канонические подразделения Русской Православной Церкви, зарегистрированные в качестве юридических лиц, НКО, государственные и муниципальные учреждения, негосударственные организации сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и другие, в том числе организации, созданные Русской Православной Церковью или с ее участием, а также средства массовой информации, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Как уже было сказано ранее, в 2021 году в рамках конкурса особое внимание будет уделяться проектам, направленным на развитие гражданской активности в северных территориях России и поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Традиционно подать заявку на конкурс можно по четырем направлениям: образование и воспитание; социальное служение; культура; информационное.

Победители конкурса «Православная инициатива – 2021» будут объявлены не позднее 31 июля. Получившие грантовую поддержку проекты должны быть реализованы в период с 1 августа 2021 года по 20 января 2022 года.