Дудя теперь будут рассматривать в суде

Официальные психо-лингвистические судебные экспертизы, проведённые в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя

О том, что в некоторых интервью Юрия Дудя есть пропаганда наркотиков начали говорить еще апреле. Тогда Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Началась проверка, экспертиза. И она подтвердила, действительно есть такой факт. Конкретно — в видео с украинским блогером Ивангаем, интервью с Моргенштерном.

- Официальные психо-лингвистические судебные экспертизы, проведённые в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя, - заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. - Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу.

Кроме того, госпожа Мизулина отметила принципиальную позицию Управления по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве. По её словам, на полицейских оказывалось колоссальное давление, но они смогли провести объективное расследование. Теперь судьбу и конкретных видео, и блогера Юрия Дудя решит суд. По этой статье максимальное наказание — штраф в миллион рублей и приостановление деятельности на три месяца.

Напомним, 5 апреля 2021 года Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

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