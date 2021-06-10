Где в России лучший климат для инвесторов

Фото: фонд Росконгресс

Ежегодно на Петербургском международном экономическом форуме подводят итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Проще говоря, рассказывают, где для инвесторов созданы все условия. Главные критерии: отсутствие административных барьеров, готовая инфраструктура, лояльные законы, низкий уровень коррупции, поддержка малого бизнеса.

В этом году первое место в рейтинге заняла Москва. Столица лидирует в нем третий год подряд и не собирается сдавать позиций. Мэр Сергей Собянин скромно заметил, что основной поддержкой бизнеса были решения президента и правительства. А региональные меры только усиливали их.

На втором месте удержался Татарстан – с прошлого года строчка не поменялась. В тройку лучших “ворвалась” Тюменская область, улучшив предыдущий результат сразу на 9 пунктов. По словам главы региона, в 2020 году власти Тюменской области снизили все региональные и муниципальные налоги до минимальных значений. В пример он привел упрощенную систему налогообложения с доходов – власти понизили ставку с 6% до 1%.

На четвертом месте – Тульская область, в этом году она выпала из топ-3. Замыкает пятерку еще один новичок среди лидеров – Башкортостан. Помимо финансовых мер поддержки, субсидий и льгот в Башкирии ввели институт бизнес-шерифов. Это заместители глав муниципалитетов, которые занимаются только поддержкой предпринимательства.

КЛИМАТ ТЕПЛЕЕТ

Составляет рейтинг Агентство стратегических инициатив (АСИ). Его генеральный директор Светлана Чупшева рассказала, что несмотря на пандемию 40 регионов из 85 смогли улучшить свой бизнес-климат. Но в целом по стране он впервые за 5 лет снизился.

- Подключение к инфраструктуре, выдача разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация предприятия – по всем этим показателям каждый год мы фиксируем снижение сроков, – прокомментировала Чупшева на презентации рейтинга. – Сократился уровень давления на бизнес. Это тенденция, которую мы видим впервые за последние 5 лет. В прошлом году правительство приняло решение о моратории на проверки, и вот результат.

Кроме того, по словам Чупшевой, впервые бизнес остался доволен процессом аренды государственной и муниципальной собственности. А также доступностью кредитов для малых предприятий.

БАРЬЕРЫ БУДУТ РУШИТЬСЯ

Бизнес-климат теплеет, но еще есть, куда стремиться. По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, следующий шаг – смягчение надзора и регулирования отраслей государством.

– Нужно ввести в рейтинг такие параметры как переход на профилактику и предупреждение, а не наказание. И дальше смотреть, как реализуется риск-ориентированный подход, – предложил он.

Зампред Правительства Марат Хуснуллин заметил, что государство уже проделало большую работу по отмене ненужных правил. И привел в пример строительную сферу, которую он курирует.

– Мы за прошлый год 72 закона поправили. Никогда такого не было, – признался Хуснуллин. – Очень большую работу провели по снижению обязательных требований. У нас их было десять с лишним тысяч причем иногда, прямо скажем, абсурдные. Когда-то 10 лет назад их придумали, но никто почему-то не переписал.

По словам зампреда, 3000 норм отменили в прошлом году, а в этом планируют убрать еще больше. Всего останется порядка 2000 норм, которые влияют на безопасность эксплуатации зданий.

ВЫЙТИ НА ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

Почти все главы регионов, которые вошли в десятку рейтинга отметили, что им очень важно общаться с бизнесом напрямую. Кто-то держал связь лично, кто-то через создание специальных должностей — бизнес-шерифов в Башкирии и инвест-уполномоченных в Нижегородской области.

— Какие пожелания у бизнеса сегодня? Конечно, сохранить такой режим диалога, режим открытости, режим такой совместной работы. И второе — это скорость принятия решений, — отметил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.