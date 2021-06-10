Алексей Дюмин и Ольга Любимова открыли филиал музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» в Туле

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыли филиал музея-усадьбы писателя Льва Толстого "Ясная поляна" в Музейном квартале Тулы.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыли филиал музея-усадьбы писателя Льва Толстого "Ясная поляна" в Музейном квартале Тулы.

Тула времен Льва Толстого

Филиал музея разместит центр приема посетителей, книжный и сувенирный магазины, ресторан, мини-гостиницу и несколько залов с экспозициями. Как подчеркнул Алексей Дюмин, в экспозиции филиала успешно переплетаются история и современные подходы к музейному делу.

- Уверен, что филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна" будет пользоваться популярностью не только у жителей региона, но и у зарубежных гостей, — добавил губернатор.

Экспозиции филиала расскажут о Туле времен Льва Толстого, современной истории города, а также позволят увидеть личные вещи писателя: одежду и обувь, электрический фонарик и дорожный саквояж. Посетители смогут использовать мультимедийное оборудование, послушать аудиозаписи, принять участие в тематической викторине и даже поговорить по телефону с самим Львом Толстым.

Музейный квартал Тулы

Музейный квартал был открыт к 500-летию возведения Тульского кремля в сентябре 2020 года.

- Музейный квартал – это наша гордость, часть масштабного проекта по обновлению исторического центра Тулы, - подчеркнул губернатор региона.

Здесь уже размещены филиалы Государственного Исторического музея и музеев-заповедников В.Д. Поленова, "Куликово поле". Любимова сообщила, что с января 2021 года 27 тысяч человек по билетам посетили учреждения кластера.

- Все музеи здесь расположены в шаговой доступности, создана качественная инфраструктура для комфортного пребывания туристов. Это пространство стало одним из излюбленных мест прогулки не только жителей, но и гостей Тулы. Самое главное – это пространство для всей семьи, — отметила глава Минкульта РФ.

Также Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в Музейном квартале Тулы вскоре откроется филиал Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина.

- Мы начали прорабатывать этот вопрос совместно с Бахрушинским музеем. Сегодня это огромный музейный центр, который активно развивается. И очень рада, что команда Бахрушинского музея получит новое пространство в Туле, — рассказала глава Минкульта.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил ведомство за поддержку данной инициативы.

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