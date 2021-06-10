Российский истребитель проводил американский самолет-разведчик в сторону дома

Стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США во время полета над акваторией Тихого океана. Снимок с видео/ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- 10 июня 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к Государственной границе России воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана.

Сопроводил, разумеется, в сторону его дома - США. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны России отметили, нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было, а полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В середине апреля проводами RC-135 ВВС США у берегов Камчатки занимался истребитель МиГ-31. Он прогнал назойливый самолет НАТО.

Отметим, что разведывательные самолеты- разведчики RC-135 ВВС США нашпигованы чувствительным оборудованием, которое позволяет прослушивать и просматривать территорию на сотни километров вперед.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее неоднократно заявлял, что военные НАТО активно "расширяют масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ, увеличивают интенсивность учений, отрабатывают боевые действия наступательного характера".

По словам главы военного ведомства "разведывательная активность НАТО" также возросла у берегов Балтики и Крыма.

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