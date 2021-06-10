"Ералаш" ушел в пике: "Осиротевший" киножурнал за год лишился 130 миллионов

Часть киножурнала, который из года в год приносил многомиллионные доходы, по закону должна перейти к вдове режиссера Екатерине Белоцерковской Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя пять месяцев после смерти бессменного худрука и отца-основателя "Ералаша" его наследники все еще не знают, что будет с любимым детищем Бориса Грачевского. Часть киножурнала, который из года в год приносил многомиллионные доходы, по закону должна перейти к вдове режиссера Екатерине Белоцерковской и его младшим детям - годовалому сыну Филиппу и восьмилетней Василисе от предыдущего брака с Анной Грачевской.

Чтобы отстоять интересы детей, двум женам пришлось объединиться: теперь они не только дружат домами, но и единым фронтом выступают против нового руководителя "Ералаша" Аркадия Григоряна. У партнера, который отвечал за хозвопросы, в руках оказалась бОльшая доля предприятия, чем у самого Грачевского: 50,01% против 49,99%. И это вовсе не мелочь!. Крошечные доли процентов в управлении компанией играют крайне важную роль. Даже когда наследники Грачевского вступят в свои права, возможности управлять "Ералашем" у них не будет: их совокупная доля все равно будет меньше.

Кроме того, как выяснила вдова с помощью экспертов-почерковедов, подписи Бориса Юрьевича на важных документах компании оказались поддельными...

Чтобы разобраться в ситуации вокруг киножурнала, молодая вдова худрука обратилась в суд. Как стало известно kp.ru, 1 июня в Арбитражном суде Москвы зарегистрировали иск от Екатерины Белоцерковской к ООО "Ералаш" (см. ЗВОНОК АДВОКАТУ). Однако, Аркадий Григорян сделал ответный шаг: как пишут СМИ, он обратился в полицию с жалобами на угрозы. Якобы кто-то заставляет его переписать свою долю в компании на двух жен покойного партнера.

- Это больше похоже на бред или какой-то вброс. Ну кто может угрожать этому человеку? Мы с Катей? Да это просто смешно, - поделилась с kp.ru Анна Грачевская. - Я воспитываю ребенка, у меня муж, семья. У Кати совсем малыш на руках. Так что если заявление в полицию действительно поступило, нам, как наследникам, будет очень интересно узнать результаты расследования. Но гораздо больше нас сейчас волнует судьба "Ералаша". Мы хотим, чтобы его поделили честно и по справедливости, а главное, чтобы он жил и развивался дальше, чтобы дети продолжали дело отца. Конечно, ни я, ни Катя управлять "Ералашем" не сможем. Хотелось бы найти худрука, который сможет отвечать и за творчество, и за бизнес. Но пока никто не предлагал нам свои кандидатуры...

Между тем, успех "Ералаша" за последний год существенно пошатнулся. Так, согласно опубликованной недавно финансовой отчетности за 2020-й, две компании - ООО "Ералаш" и Продюсерский центр "Ералаш" в общей сложности потеряли 134 миллиона (!) чистой прибыли. Первая фирма закончила год с прибылью в 15 млн (годом ранее - 89 млн), вторая и вовсе ушла в минус 25 млн (до этого годовая прибыль составляла 36 млн).

Анна Грачевская и ее дочь Василиса Фото: Борис КУДРЯВОВ

ЗВОНОК АДВОКАТУ

"До странной сделки Грачевский владел "Ералашем" на 100%"

- Цель нашего иска - признать договор присоединения ООО "Ералаш-Лэнд" к ООО "Ералаш" недействительным, а реорганизацию компании - несостоявшейся, - пояснил kp.ru адвокат вдовы худрука Евгений Бранецкий. - Переводя с юридического на русский, мы хотим сказать, что Борис Юрьевич не давал разрешения на перераспределение долей в управлении киножурналом. Смотрите, раньше было ООО "Ералаш", где Грачевскому принадлежало 100% компании. И был некий "Ералаш-Лэнд", где у Григоряна была доля 99,97%. После их слияния, соответственно, Григорян получил контрольную долю в 50,01%. А тот, кто владеет контрольной долей в ООО, может проводить любые сделки единолично: по факту он владеет всем бизнесом. И это мы теперь пытаемся оспорить.

Главная сложность в том, что эта реорганизация прошла несколько лет назад. Сложно убедить кого-то в том, что Борис Грачевский ни о чем не знал. Тем более, информация была публичной: при желании любой пользователь мог посмотреть распределение процентов руководства в базе ЕГРЮЛ. Но парадокс в том, что на самом деле этого никто не сделал! Борису Юрьевичу попросту было не до того: он совсем не погружался в организационные вопросы и подписывал все документы.

В суде мы будем добиваться, чтобы 100% предприятия перешли к наследникам Бориса Грачевского. Позицию Григоряна по этому поводу я знаю, обсуждали. По его словам, худрук "Ералаша" был в курсе реорганизации. "Он передал мне долю, потому что я 25 лет работаю в компании - разве я не заслужил?", - так объясняет партнер свое назначение. Но мы уверены, что полный контроль бизнеса Борис Юрьевич никогда бы не отдал в чужие руки.